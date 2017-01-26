 
Подписаться на новости
Отраслевые новости: Россия

Школа горела в Выксе Нижегородской области

Школа горела в Выксе Нижегородской области

27 января 2017, 14:43
Рубрика: Россия
Метки: КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ

Обсудить на форуме

187 просмотров

Один из кабинетов на третьем этаже школы № 3 в городе Выксе Нижегородской области загорелся в разгар учебного дня 25 января. Более 380 человек, включая 350 детей, были срочно эвакуированы, сообщает ГУ МЧС по Нижегородской области.

Сигнал о возгорании поступил в 13:16. Пожарные прибыли на место в течение нескольких минут. К тому времени, люди организовано покинули школу.

Огонь был потушен за две минуты. Обгорело имущество на площади 1,5 квадратных метров. Предварительно причиной пожара названо замыкание в электропроводке.

Компания: ПУНП.РФ
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!