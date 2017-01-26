Школа горела в Выксе Нижегородской области

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
27 января 2017, 14:43
Рубрика: Россия
Метки: КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ
Один из кабинетов на третьем этаже школы № 3 в городе Выксе Нижегородской области загорелся в разгар учебного дня 25 января. Более 380 человек, включая 350 детей, были срочно эвакуированы, сообщает ГУ МЧС по Нижегородской области.
Сигнал о возгорании поступил в 13:16. Пожарные прибыли на место в течение нескольких минут. К тому времени, люди организовано покинули школу.
Огонь был потушен за две минуты. Обгорело имущество на площади 1,5 квадратных метров. Предварительно причиной пожара названо замыкание в электропроводке.
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