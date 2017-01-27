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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Служба судебных приставов в Чеченской Республике взыскивает 13,5 млн рублей с должников за электроэнергию

Служба судебных приставов в Чеченской Республике взыскивает 13,5 млн рублей с должников за электроэнергию

27 января 2017, 11:10
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЧЕЧЕНЭНЕРГО

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В 2016 году среди исполнительных производств по должникам за электроэнергию Управления федеральной службы судебных приставов РФ по Чеченской Республике было больше 580. Эти должники не оплатили в общей сложности 13 млн 511,65 тыс. руб. Согласно данным УФСПП, за год 176 производств на сумму 7,4 млн руб. уже окончено и прекращено. Для взыскания задолженностей с должников различных категорий сотрудники УФССП России по Чеченской Республике организовывают рейдовые мероприятия во всех районах республики. Приведенная статистика – результат таких рейдов.

Напомним, что в целях сокращения потерь электроэнергии в сетях управляемого МРСК Северного Кавказа Общества «Чеченэнерго» к участию в рейдах по выявлению злостных неплательщиков привлекаются не только приставы, но и представители правоохранительных органов, муниципальных и районных властей, духовенства.

«Сотрудникам Службы судебных приставов в рейдовых мероприятиях приходится сталкиваться с множеством проблем. Процедура оформлений извещений зачастую сопровождается недовольством со стороны нарушителей, в ряде случаев должники не проживают по месту фактической прописки или же по адресам, указанным в исполнительных документах обнаруживаются незастроенные участки», - говорит пресс-секретарь УФСПП РФ по ЧР Рашана Алиева.

Принудительное взыскание распространяется не на всех неплательщиков. Участники рейдов в первую очередь посещают граждан, которые длительное время не предпринимают никаких действий по погашению задолженности и даже не пытаются производить частичную оплату. Учитывается даже материальное положение нарушителей, но пока об отмене рейдовых мероприятий речи не идет, работа с должниками будет системной.

Компания: ПАО "МРСК Северного Кавказа"
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