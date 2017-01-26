 
Подписаться на новости
Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Специалисты Лабинского филиала Кубаньэнерго построили и реконструировали 126 энергообъектов

Специалисты Лабинского филиала Кубаньэнерго построили и реконструировали 126 энергообъектов

27 января 2017, 12:15
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО

Обсудить на форуме

67 просмотров

В 2016 году специалисты Лабинского филиала ПАО «Кубаньэнерго» (входит в группу «Россети») построили и реконструировали 126 энергообъктов для технологического присоединения потребителей Лабинского, Курганинского и Мостовского районов Краснодарского края.

Для подключения новых потребителей и увеличения мощности жителей Лабинского, Курганинского и Мостовского районов энергетики построили и реконструировали свыше 40 трансформаторных подстанций, общей мощностью 4,56 мегавольтампер, порядка 50 км  воздушных линий электропередачи, напряжением 10-0,4 кВ в станицах Вознесенская, Упорная, Губская, Баговская, Чамлыкская, Зассовская, Константиновская, Владимирская, хуторах Веселый, Центральный и других.

Новые энергообъекты выполнены с применением высокотехнологичных и современных материалов, оснащены необходимыми устройствами для безопасной работы. Подстанции оборудованы современными устройствами защиты от перенапряжения, воздушные линии выполнены с применением самонесущего изолированного провода, чтобы в любое время года потребители были обеспечены надежным и качественным электроснабжением.

– Строительство энергообъектов распределительной сети создает условия для присоединения новых потребителей, объектов социального значения и жилищного фонда, а также значительно повышает качество и надежность электроснабжения потребителей в зоне ответственности нашего филиала, – отмечает директор филиала ПАО «Кубаньэнерго» Лабинские электрические сети Андрей Герасько.

Компания: ПАО "Кубаньэнерго"
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!