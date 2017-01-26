Специалисты Лабинского филиала Кубаньэнерго построили и реконструировали 126 энергообъектов

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
27 января 2017, 12:15
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО
В 2016 году специалисты Лабинского филиала ПАО «Кубаньэнерго» (входит в группу «Россети») построили и реконструировали 126 энергообъктов для технологического присоединения потребителей Лабинского, Курганинского и Мостовского районов Краснодарского края.
Для подключения новых потребителей и увеличения мощности жителей Лабинского, Курганинского и Мостовского районов энергетики построили и реконструировали свыше 40 трансформаторных подстанций, общей мощностью 4,56 мегавольтампер, порядка 50 км воздушных линий электропередачи, напряжением 10-0,4 кВ в станицах Вознесенская, Упорная, Губская, Баговская, Чамлыкская, Зассовская, Константиновская, Владимирская, хуторах Веселый, Центральный и других.
Новые энергообъекты выполнены с применением высокотехнологичных и современных материалов, оснащены необходимыми устройствами для безопасной работы. Подстанции оборудованы современными устройствами защиты от перенапряжения, воздушные линии выполнены с применением самонесущего изолированного провода, чтобы в любое время года потребители были обеспечены надежным и качественным электроснабжением.
– Строительство энергообъектов распределительной сети создает условия для присоединения новых потребителей, объектов социального значения и жилищного фонда, а также значительно повышает качество и надежность электроснабжения потребителей в зоне ответственности нашего филиала, – отмечает директор филиала ПАО «Кубаньэнерго» Лабинские электрические сети Андрей Герасько.