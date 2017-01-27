В 2016 году в краснодарском энергорайоне расчищено более 220 га просек ВЛ

В 2016 году специалисты филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети (группа «Россети») расчистили более 220 га просек воздушных линий электропередачи на территории ответственности филиала. Из них 217 га пришлось на распределительные сети классом напряжения 0,4-10 кВ.



Существенная часть электросетей филиала проходит через лесные массивы. Для того чтобы предотвратить технологические нарушения, которые могут быть вызваны перекрытием на древесно-кустарниковую растительность и падением деревьев на провода ВЛ, энергетики ежегодно вкладывают в расчистку и расширение трасс значительные силы и средства. На расчистку трассы в рамках в ремонтной программы Кубаньэнерго в Краснодарском филиале компании в 2016 году было направлено порядка семи миллионов рублей.



– Расчистка трасс от древесно-кустарниковой растительности и расширение просек – крайне важное мероприятие. Деревья, растущие на границе просеки, могут стать причиной нарушений энергоснабжения потребителей, возникновения пожаров и травматизма. К тому же падение деревьев на линии при неблагоприятных погодных условиях – ледяном дожде, сильном порывистом ветре и обильных снегопадах – представляют особенный риск для людей, – подчеркнул главный инженер филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети Тимофей Гром.



Работы по расчистке просек выполняются разными способами. Наиболее эффективным методом является механизированная расчистка – с помощью техники. Для ручной расчистки просек энергетики используют бензопилы.



Кубаньэнерго обращает особое внимание на линии, проходящие в непосредственной близости от частных домовладений. Ветки плодовых деревьев на проводах могут создавать угрозу надёжному электроснабжению потребителей. Ответственность за санитарную обрезку таких веток законодательно возложена на собственников земельных участков – администрацию, предприятия, организации и владельцев частных домов.



Если расстояние от ветвей деревьев до проводов ВЛ минимально, необходимо подать заявку на отключение линии и только потом самостоятельно произвести санитарную обрезку в радиусе не менее одного метра от линии. Причём обрезка должна производиться только по графику, согласованному с энергетиками и под их контролем.



Если условия надёжного функционирования линии не соблюдаются, составляется акт о нарушении охранной зоны ВЛ, а собственнику вручается предписание на его устранение.