В 2017 году ЛуТЭК направит более 125 млн рублей на безопасность труда и охрану здоровья сотрудников

В филиале «ЛуТЭК» АО «Дальневосточная генерирующая компания» приняты к исполнению Комплексная программа по обеспечению безопасности труда и охране здоровья работников и Программа улучшения и оздоровления условий труда на 2017 год. Программы разработаны в рамках акции «Год безопасности при эксплуатации и обслуживании тепломеханического оборудования», объявленной АО «ДГК». На реализацию мероприятий планируется затратить 125 миллионов 541 тысячу рублей.



Первоочередное внимание будет уделено выявлению и устранению рисков безопасности и здоровью персонала. В течение года запланировано проведение Дней мастера и Дней охраны труда, Недель охраны труда. Кроме того - ежедневные дежурства по ОТ при выполнении ремонтных работ, контроля применения работниками спецодежды, средств защиты, безопасной эксплуатации оборудования. Также в течение года будут проведены декадники безопасности дорожного движения и безопасности при выполнении работ с инструментами и приспособлениями, месячники безопасности при работе на высоте и культуры производства.



«В работе по охране труда мы нацеливаем персонал на то, что только с помощью непрерывного и всестороннего контроля каждого работника филиала может быть достигнута эффективность исполнения необходимых требований безопасности, безошибочность функционирования большого и сложного механизма электростанции. Как всегда, в 2017 году особое внимание вопросам охраны труда, профилактики травматизма, подготовки к безошибочным действиям собственного персонала, персонала подрядных организаций будет уделяться в период разворота и проведения ремонтной кампании», - отмечает директор филиала «ЛуТЭК» Андрей Здоренко.



В 2016 году ЛуТЭК направил на выполнение мероприятий по обеспечению безопасности труда и охране здоровья своих сотрудников 125 миллионов 527 тысяч рублей. За данный период в филиале несчастных случаев не зарегистрировано. В течение года отремонтировано 15 производственно-бытовых помещений. Приобретено 179 единиц инструментов и приспособлений, комплектов спецодежды и средств защиты на 15 миллионов рублей. Периодический медицинский осмотр прошли 1277 работников, 14 человек были направлены на санаторно-курортное лечение. Проведена специальная оценка факторов производственной среды на 741 рабочем месте.