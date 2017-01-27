В Махачкале за незаконное потребление электроэнергии повторно отключены новостройки

Ранее обесточенные за бездоговорное потребление многоквартирные дома Махачкалы вновь незаконно подключены к электросетям. Плановые рейды специалистов департамента обеспечения безопасности по Республике Дагестан МРСК Северного Кавказа направлены не только на выявление фактов бездоговорного потребления, но и на проверку ранее выявленных объектов.



Согласно полученной информации, многоэтажные дома в Редукторном поселке (Маалинский городок), ранее обесточенные за бездоговорное потребление, в настоящее время оказались вновь подключены к сети.



Энергетики управляемого МРСК Северного Кавказа Общества «Дагестанская сетевая компания» совместно с сотрудниками полиции выехали на место. Сигнал подтвердился – от одной из опор провода шли к трем строящимся многоэтажкам. Сложность подобной ситуации в том, что выяснить местонахождение застройщика практически не возможно, а значит, и призвать его к ответственности. Все дома, а в этом микрорайоне их 20, находятся на разной стадии строительства. Работы ведутся строителями, которые не знают собственников. Все эти объекты с полной уверенностью можно отнести к категории проблемных многоквартирных домов (МКД), а их только летом 2016 года только в Махачкале насчитывалось 195. Ежемесячно каждый такой дом незаконно потреблял от 3 до 5 тыс. кВт.ч. электроэнергии. Большая часть МКД – 133 дома – прошли инвентаризацию и получили необходимый пакет документов, включая технические условия на технологическое присоединение к электросетям.



По оставшимся 62 новостройкам, еще возводимым или частично заселенным, проводится работа по ограничению электроснабжения с составлением актов бездоговорного потребления. Далее документы передаются в правоохранительные органы для привлечения виновных лиц к административной ответственности. Собственникам новостроек выдаются технические условия с установкой общедомовых приборов учета и последующим заключением договоров на электроснабжение. Обесточенными в Махачкале на сегодняшний день остаются 29 многоэтажек, которые не оформили сопутствующей документации.



По словам специалистов «Дагестанской сетевой компании», цель энергетиков – сделать так, чтобы жители перешли на законное использование энергоресурса. В том числе и для этого в Махачкалинских городских электрических сетях на ул. Абубакарова, 119 заработал Центр обслуживания потребителей.