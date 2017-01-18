В филиале "Липецкэнерго" состоялось производственное совещание по направлению реализации услуг

В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» состоялось производственное совещание по итогам 2016 года и планам на 2017 год по направлению «Реализация услуг по передаче электрической энергии». Под председательством заместителя генерального директора – директора «Липецкэнерго» Александра Глебова в нем приняли участие руководители структурных подразделений исполнительного аппарата, начальники 18 районов электрических сетей (РЭС) и их заместители по реализации услуг.



В рамках совещания РЭСами были представлены отчеты о результатах выполнения потерь в электрических сетях 6 (10) – 0,4 кВ в 2016 году, о выполнении заданий на снижение потерь на отдельных фидерах до технологического уровня. Кроме того, обсуждались планируемые в районах электрических сетей мероприятия на 2017 год, которые позволят достичь планового уровня потерь в электрической сети 6 (10) – 0,4 кВ.



В ходе работы был сделан акцент на проведение рейдов по выявлению и пресечению бездоговорного и безучетного потребления электроэнергии с фото- и/или видеофиксацией, в том числе совместно с представителями филиала АО «Газпром распределение Липецк». Отдельное место отводилось взаимодействию начальников РЭС с органами местного самоуправления по вопросам оснащения приборами учёта точек поставки потребителей-граждан, которые не желают устанавливать индивидуальные приборы учёта и потребляют электрическую энергию в объёме норматива потребления коммунальной услуги по электроснабжению, имея иной характер благоустройства жилых помещений и энергоёмкость. Кроме того, отмечены сроки завершения демонтажа светильников уличного освещения, согласованного с администрациями сельских поселений и не включенных в соответствующие договоры энергоснабжения.



Основное направление для достижения целевого уровня потерь филиал видит в повышении внутренней эффективности, повышении ответственности каждого руководителя и исполнителя по процессу на местах. Важное место занимает подготовка персонала к работе по проведению инструментальных проверок и выявлению неучтённого потребления, постоянный контроль за потребителями электроэнергии коммерческой инфраструктуры, потребительскими кооперативами и балансообразующими потребителями электрической сети 6(10)-0,4 кВ, в том числе потребителями, имеющими на балансе трансформаторные подстанции.



По итогам совещания начальникам РЭС было дано поручение на постоянной основе осуществлять проверку и повторный допуск приборов учета у переподключаемых потребителей при проведении реконструкции электрической сети, приеме арендованных или бесхозных сетей.



«Факты неплатежей потребителей услуг подрывают не только финансовую устойчивость электросетевых предприятий, но и, прежде всего, производственную. Сети требуют постоянного обслуживания, своевременного ремонта, не говоря уже о дальнейшем их развитии. Без выполнения этих условий надежная работа энергокомплекса невозможна. Поэтому, в целях достоверного определения объёмов электрической энергии, снижения разногласий с гарантирующими поставщиками и энергосбытовыми организациями, в первую очередь обсуждался в рамках встречи обмен положительным опытом среди РЭС, формирование мероприятий по снижению потерь не только до планового уровня, но и до уровня технологически возможного», - отметил заместитель директора филиала по реализации и развитию услуг Александр Косолапов.