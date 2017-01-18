"Янтарьэнерго" строит новые ЛЭП от теплоэлектростанций

АО «Янтарьэнерго» приступило к строительно-монтажным работам в рамках проекта по реализации схем выдачи мощности новых теплоэлектростанций в Калининградской области. В течение года энергетикам предстоит установить 762 опоры для Прегольской, Талаховской и Маяковской ТЭС и протянуть почти 172 километра провода.



Такого масштаба работы в энергосистеме региона не проводились с момента ввода ТЭЦ-2.



На сегодняшний день для Прегольской и Маяковской станций энергетики смонтировали фундаменты на 40%, установили 30% от общего количества опор. Для Талаховской станции на сегодняшний день фундаменты установлены на 29%, опоры – на 16%. Работа по подвесу линий впереди. Работы ведутся в соответствии с графиками, утвержденными Минэнерго РФ.



Подготовкой сетей для включения еще одной станции, Приморской, специалисты займутся позже согласно утвержденному плану.



«Мы должны построить почти 200 километров новых линий электропередачи напряжением 110 и 330 киловольт в 2017 году, чтобы обеспечить условия для ввода в строй новых объектов генерации, – комментирует генеральный директор АО «Янтарьэнерго» Игорь Маковский. – Президентом поставлена задача по обеспечению энергобезопасности региона, все наши действия направлены на ее выполнение».



Стоит отметить, параллельно ведется колоссальная по своему объему работа над «оздоровлением» существующих объектов электросетевого хозяйства всего региона. На эти цели выделено более 20 млрд рублей в рамках Программы по реконструкции и развитию сетей до 2020 года. Ее полная реализация позволит построить и привести в порядок 1460 км линий электропередачи, соорудить и отремонтировать объекты с общей трансформаторной мощностью 607 МВА.



В соответствии с дорожной картой, утвержденной правительством Российской Федерации, в регионе строятся Прегольская (440 мегаватт), Приморская (195 мегаватт), Маяковская (160 мегаватт) и Талаховская (160 мегаватт) ТЭС в Калининграде, Светлом, Гусеве и Советске соответственно. АО «Янтарьэнерго» реализует мероприятия для включения новых объектов генерации в энергосистему, что впоследствии обеспечит энергобезопасность Калининградской области в условиях изолированной работы. Сетевикам предстоит установить 302 опоры под линию протяженностью 74,6 км для Прегольской ТЭС, 275 опор вдоль трассы в 59,2 км для Талаховской ТЭС и 185 опор для 38-километровой линии электропередачи для Маяковской ТЭС.



В программу «оздоровления» сетей до 2020 года, которая утверждена Министерством энергетики РФ, правительством Калининградской области и ПАО «Россети» входят работы по реализации схем выдачи мощности для 4 новых ТЭС, реконструкция пяти основных подстанций, сетей 0,23 киловольта в Калининграде, замена сетей 60 киловольт на более современный класс 110 киловольт от Балтийска до Янтарного, электроснабжение поселков Куршской косы от российской энергосистемы и подготовка к ЧМ-2018.



Ход реализации программы контролирует штаб, созданный по распоряжению генерального директора АО «Янтарьэнерго» Игоря Маковского. В его состав вошли представители правительства Калининградской области, силовых структур, подрядных организаций, топ-менеджмент АО «Янтарьэнерго».