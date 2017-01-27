Запущена самая мощная в мире подстанция на литий-ионных батареях

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
27 января 2017, 17:04
Рубрика: В мире
Метки: ПОДСТАНЦИЯ, ИННОВАЦИИ
Компания Southern California Edison (SCE) запустила крупнейшую в мире подстанцию на литий-ионных батареях. Промышленные аккумуляторы Tesla Powerpack 2 производят 80 МВт*ч энергии.
Подстанция Mira Loma расположена в Онтарио, штат Калифорния, и способна в течение дня обеспечивать энергией более 2500 хозяйств или зарядить 1000 автомобилей Tesla. Но ее цель состоит не в этом. Она должна обеспечить сохранность электричества, выработанного на солнечных и ветряных станциях и помогать энергосетям справляться с пиковыми нагрузками.
Еще две станции общей мощностью 37,5 МВт должна будет построить в округе Сан-Диего компания AES Energy Storage. Все три проекта появились из-за закрытия коллектора природного газа в каньоне Элисон, который был источником энергии для местных электростанций. В октябре 2015 в коллекторе произошла крупная авария с выбросом газа в атмосферу. Утечка метана продолжалась несколько месяцев и составила 107 000 тонн. Пришлось эвакуировать 8000 местных жителей. В апреле 2016 года газовый коллектор навсегда запечатали бетоном.
Tesla и SCE не разглашают стоимость контракта, но похожая подстанция на 20 МВт, построенная для SCE компанией AltaGas, обошлась в $40-45 млн, сообщает Хайтек.
Компания Tesla представила вторую модель литий-ионной системы резервного хранения энергии Powerpack 2 с удвоенной емкостью в ноябре прошлого года. Ее особенность — новый реверсивный инвертор, который позволяет увеличивать мощность без увеличения размера системы.