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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Завершены соревнования по лыжным гонкам Группы компаний "Россети"

Завершены соревнования по лыжным гонкам Группы компаний Россети

27 января 2017, 09:57
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: РОССЕТИ

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26 января в Красноярске завершились соревнования по лыжным гонкам среди сотрудников Группы компаний «Россети».

В заключительный день спортивных состязаний прошла смешанная эстафета среди команд в возрастных категориях до 40 лет, 40 лет и старше.

В категории до 40 лет победу одержала команда ПАО «МРСК Волги», на втором месте команда ПАО «МРСК Сибири», третье место досталось ПАО «МРСК Центра».

Среди команд старше 40 лет лидерами стали АО «Тюменьэнерго», вторую ступень пьедестала почета заняла команда ПАО «МРСК Сибири», бронза досталась энергетикам из ПАО «МОЭСК».

По итогам состязаний в общем зачёте победила команда ПАО «МРСК Волги», 2 место – у ПАО «МРСК Сибири» и замыкает тройку лидеров ПАО «МОЭСК».

Заслуженные кубки и медали лучшим спортсменам вручил заместитель генерального директора – руководитель Аппарата ПАО «Россети» Николай Варламов.

«Борьба шла честная и бескомпромиссная. Сегодня участники столкнулись со сложными сибирскими погодными условиями, но все эти испытания были пройдены достойно. Все команды показали высокие спортивные результаты. Уверен, что эти дни запомнятся и участникам, и болельщикам яркими эмоциями», - отметил Николай Варламов.

Н.Варламов также отметил, что наступивший год в Группе компаний «Россети» пройдет под знаком спорта. Состоится несколько корпоративных соревнований, будет организована сдача работниками норм ГТО, обеспечено участие команд – победителей корпоративных соревнований в отраслевых чемпионатах.

Лучшие спортсмены будут представлять компанию «Россети» на всероссийских спортивных мероприятиях, проводимых при поддержке Министерства энергетики Российской Федерации уже в феврале этого года.

Компания: ПАО "Россети"
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