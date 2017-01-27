Заявление ПАО "Т Плюс" по поводу информации, распространяемой АО "СО ЕЭС"

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
27 января 2017, 16:27
Рубрика: Энергетика
Метки: СО ЕЭС, Т ПЛЮС
27 января 2017 года департамент общественных связей и информации АО «СО ЕЭС» распространил в г. Кирове пресс-релиз, содержащий некорректную информацию. В сообщении, в частности, говорится о том, что отключение прямых каналов диспетчерской связи и прекращение передачи телеметрической информации с распределительного устройства 110 кВ принадлежащей ПАО «Т Плюс» Кировской ТЭЦ-1 в диспетчерский центр Филиала АО «СО ЕЭС» Пермское РДУ ставит под угрозу энергоснабжение г. Кирова.
Объект, о котором идет речь в сообщении, не является распределительным устройством Кировской ТЭЦ-1. Это отдельно стоящая подстанция «Шевели», 110/6 кВ, которая находится на удалении около 1 км от станции. Ее продажа ООО «РРСК» состоялась 23 мая 2016 года. Потребители снабжаются через собственное распределительное устройство станции, которое осталось ее неотъемлемой частью.
Преувеличенным является и утверждение о значении Кировской ТЭЦ-1 для энергоснабжения города. Являясь самой маломощной ТЭЦ Кировского филиала "Т Плюс" (ее установленная электрическая мощность — 10,3 МВт), эта станция существенно не влияет на энергоснабжение города Кирова. Основной потребитель Кировской ТЭЦ-1 – Кировский шинный завод компании Pirelli. При этом, станция обеспечивает лишь часть потребности предприятия в электроэнергии.
Кроме того, Западно-уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзора) направило Системному оператору письмо, в котором сообщается, что «нарушений передачи управляющих воздействий режимной или противоаварийной автоматики не зафиксировано, каналы сотовой и городской сети находились в работоспособном состоянии».
Согласно позиции Ростехнадзора, расследование по данному инциденту должен проводить собственник распределительного устройства либо организация, занимающаяся его обслуживанием. В данном случае это ООО «РРСК» и ООО "Техэнергострой".