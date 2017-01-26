384 млн. рублей просроченной задолженности за услуги по передаче электроэнергии взыскано в пользу филиала "Владимирэнерго" в 2016 году

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
30 января 2017, 10:23
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ВЛАДИМИРЭНЕРГО
В 2016 году энергетиками филиала «Владимирэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» проведена работа по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и повышению платёжной дисциплины со стороны энергосбытовых компаний и предприятий, напрямую оплачивающих услуги «Владимирэнерго».
Еженедельно на протяжении года представители «Владимирэнерго» встречались с потребителями – должниками. Это позволило часть дебиторской задолженности получить в досудебном порядке. Кроме того, в ряде случаев потребителями была произведена оплата взыскиваемой в суде задолженности до вынесения решения судом. Вместе с тем велась активная деятельность по направлению должникам претензий, количество которых составило более 400. В отношении неоплаченной задолженности по направленным претензиям были подготовлены исковые заявления. Всего в судах было рассмотрено 168 дел.
Проводилось взыскание просроченной задолженности и в рамках исполнительного производства. В 2016 году по исполнительным листам в пользу филиала «Владимирэнерго» было взыскано 384 млн. рублей. Данные средства сопоставимы с годовой ремонтной программой энергетиков, в рамках которой было отремонтировано 2662 км воздушных линий электропередачи всех классов напряжений от 0,4 до 110 киловольт (кВ), от деревьев и древесно-кустарниковой растительности расширено и расчищено 1384 га просек ЛЭП, осуществлён комплексный ремонт 18 подстанций 35-110 кВ и 756 трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ.