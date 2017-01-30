Администрацией Махачкалы и "Дагестанской сетевой компанией" разработан план совместной работы по улучшению электроснабжения столицы республики

В управляемом МРСК Северного Кавказа Обществе «Дагестанская сетевая компания» (входит в группу компаний «Россети») впервые прошло совещание совместно с администрацией Махачкалы. Управляющий директор Муртазали Гитинасулов обсудил совместную работу с заместителем главы города Махачкалы Камилем Изиевым, руководителем МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» Тельманом Сулеймановым, начальником Махачкалинских городских электрических сетей Рамазаном Алимовым и др. Рассмотрены вопросы, затронутые на совещании под руководством главы города Махачкалы Мусы Мусаева.



Управляющий директор АО «Дагестанская сетевая компания» Муртазали Гитинасулов отметил, что в подобном формате встреча проходит впервые, и такие мероприятия необходимо проводить ежемесячно. «Такой прямой и открытый диалог – хорошая возможность организовать совместную работу по улучшению состояния электросетевого комплекса Махачкалы, - отметил Муртазали Гитинасулов, - так как общая цель и «Дагестанской сетевой компании», и администрации города – обеспечение потребителей бесперебойным энергоснабжением. Понимание проблемы со стороны администрации есть, осталось разработать план действий».



В свою очередь заместитель главы города Махачкалы Камиль Изиев, курирующий вопросы ЖКХ, эту идею поддержал. Ведь работа всех коммунальных служб города напрямую зависит от электроснабжения.



Говоря о бесперебойном энергоснабжении, прежде всего, разбирали ситуацию с бесхозными сетями. По данным начальника Махачкалинских городских электрических сетей Рамазана Алимова, в дагестанской столице более тысячи трансформаторных подстанций (ТП), из них на балансе Махачкалинских городских электрических сетей – 800, свыше 350 – на балансе потребителей (и это немалая цифра). Причем сети последних нельзя назвать бесхозными. Ведь по факту они оплатили установку ТП. Более того, многие оформили документы, которые дают им право на технологическое присоединение к электросетям. Следовательно, все расходы на содержание и обслуживание они берут на себя. Но на деле все обстоит не так. В связи с этим любое ухудшение погодных условий приводит к массовым аварийным отключениям. Но дежурные бригады Махачкалинских городских электрических сетей выезжают и восстанавливают энергоснабжение на этих объектах, которые не должны обслуживать.



Так происходит и в особо проблемных районах столицы. Это районы ДОСААФ и стд «Наука», поселки Богатыревка, Шамхал – Термен, Красноармейск.



По словам Муртазали Гитинасулова, решить проблему позволит переход бесхозного электросетевого имущества на баланс «Дагестанской сетевой компании». Но этот процесс ни одного дня, и в нем необходима всесторонняя совместная работа с администрацией Махачкалы.



Далее в ходе совещания свои предложения по организации совместной деятельности в сфере оповещения населения о плановых отключениях, рассказал руководитель МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» Тельман Сулейманов.



По итогам обсуждения обозначены приоритетные направления в работе на ближайший месяц.