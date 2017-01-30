Алексей Текслер принял участие в открытии первой автономной гибридной энергоустановки в Забайкальском крае

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
30 января 2017, 15:23
Рубрика: Минэнерго РФ
Метки: МИНЭНЕРГО
Первый заместитель Министра энергетики Российской Федерации Алексей Текслер в режиме видеомоста дал старт открытию первой в Забайкальском крае автономной гибридной энергоустановки (АГЭУ), построенной совместно группой компаний «Хевел» и ПАО «Россети» в с. Менза.
Введенный в эксплуатацию объект, состоящий из солнечных модулей общей мощностью 120 кВт и двух дизельных генераторов по 200 кВт каждый, позволит обеспечить надежное, качественное и бесперебойное круглосуточное электроснабжение двух удалённых населённых пунктов региона – с. Менза и с. Укыр. «Принципиально то, что это не приведет к росту тарифной нагрузки на конечных потребителей электроэнергии и позволит снизить нагрузку на региональный бюджет за счёт сокращения субсидий на компенсацию затрат на поставку дизельного топлива», – подчеркнул в своем приветственном слове первый замглавы ведомства.
Еще одним важным аспектом, по словам Алексея Текслера, является использование при строительстве станции оборудования преимущественно российского производства. «С учетом имеющихся в России запасов углеводородного сырья развитие возобновляемой энергетики, в первую очередь, для нас важно с точки зрения энергоснабжения изолированных и удаленных энергорайонов, а также развития собственных компетенций. АГЭУ отвечает сразу всем этим критериям», – отметил он.
Открытие данной солнечно-дизельной электростанции – один из этапов реализации одобренного Минэнерго России в конце декабря 2016 года национального проекта по развитию в стране промышленного производства фотоэлектрических ячеек по новейшей отечественной гетероструктурной технологии (HJT) и создания на их основе современных локальных источников энергоснабжения.
«Национальный проект полностью соответствует поручению Президента России о реализации комплекса мер по повышению в стране энергоэффективности, включая создание и использование возобновляемых источников энергии, развитие микрогенерации на основе возобновляемых источников энергии», – подытожил Алексей Текслер.
Всего на базе масштабируемых решений, разрабатываемых в рамках национального проекта, должно быть построено порядка 100 объектов АГЭУ на территории России.