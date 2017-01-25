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Российский Национальный Комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения

CIGRE создает новые рабочие группы исследовательского комитета B5

CIGRE создает новые рабочие группы исследовательского комитета B5

30 января 2017, 10:32
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ

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ТК РНК СИГРЭ информирует:

1. О создании в рамках исследовательского комитета (SC) B5 новых рабочих групп (WG):

2. С общей информацией, формами и образцами документов, необходимых для принятия решения о членстве в WGs, можно ознакомиться по ссылке.

3. Количество членов WGs от одной страны ограничено и составляет 1 эксперт от страны, имеющий опыт работы + 1 эксперт-представитель молодежной аудитории специалистов.

4. С контактными данными Представителей РНК СИГРЭ в соответствующих SCs, которым необходимо направить подготовленные документы, можно ознакомиться в таблице по ссылке.

5. Контактные данные Председателей и Секретарей соответствующих SCs, которым Представитель РНК СИГРЭ, после согласования с ТК РНК СИГРЭ, передаст подготовленные кандидатами документы:

SC B5 Chairperson: Iony PATRIOTA, iony@tecnix.com.br

SC B5 Secretary: Rannveig LOKEN, rannveig.loken@statnett.no

Окончательное решение о принятии кандидатов в качестве членов WGs будет приниматься Председателями соответствующих исследовательских комитетов (SCs) CIGRE, о котором будет сообщено по эл. почте кандидата.

Компания: РНК СИГРЭ

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