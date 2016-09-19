ФРП подписал соглашение о сотрудничестве с Московской областью

25 января Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел рабочую встречу с директором Фонда развития промышленности Алексеем Комиссаровым, в рамках которой было подписано соглашение о сотрудничестве.



В мероприятии также приняли участие заместитель Председателя Правительства Московской области – министр инвестиций и инноваций Московской области Денис Буцаев и заместитель директора Фонда развития промышленности Юрий Шамков.



Согласно договору, Фонд развития промышленности (ФРП) станет оказывать экспертную и аналитическую поддержку проектам развития промышленности на территории Московской области. Кроме того, он будет содействовать в поиске партнеров для внедрения в промышленное производство новейших разработок и современных технологий.



Правительство Московской области в свою очередь окажет содействие ФРП в поиске, формировании, реализации и продвижении перспективных проектов и привлечении партнеров для развития нового промышленного производства на своей территории. Также будут создаваться благоприятные условия для реализации промышленных проектов, получивших финансовую поддержку Фонда.



Подписанное соглашение о сотрудничестве позволит ускорить процесс импортозамещения и развития наилучших доступных технологий. Это также должно способствовать созданию рабочих мест, расширению промышленного производства, увеличению налогооблагаемой базы и валового регионального продукта.



«Сегодня мы имеем возможность подписать, формализовать свои отношения с Фондом развития промышленности, - сказал Андрей Воробьев. – Это подписание – возможность еще раз пригласить к сотрудничеству с Московской областью всех заинтересованных инвесторов. Мы надеемся, что ФРП будет непосредственно сотрудничать и поддерживать наши предприятия».



Директор Фонда развития промышленности Алексей Комиссаров отметил, что в Подмосковье наблюдается хорошая динамика развития промышленного производства, и надеется на дальнейшее плодотворное сотрудничество:



«Для нас тоже очень важно данное соглашение. Я благодарен Андрею Юрьевичу за приглашение и возможность сегодняшней встречи. Московская область показывает потрясающий результат по динамике промышленного развития - один из лучших в стране по результатам 2016 года. По нашей деятельности Московская область находится на первом месте по числу поддержанных проектов, в прошлом году у нас профинансировано 12 проектов на общую сумму примерно 3,5 млрд рублей. Мы видим много возможностей для продолжения сотрудничества и уверены что это только начало».



Фонд развития промышленности (ФРП) создан в 2014 году по инициативе Министерства промышленности и торговли РФ путём преобразования Российского фонда технологического развития. ФРП основан для модернизации отечественной промышленности, организации новых производств и обеспечения импортозамещения.



Фонд предлагает льготные условия софинансирования проектов, направленных на разработку новой высокотехнологичной продукции, техническое перевооружение и создание конкурентоспособных производств на базе наилучших доступных технологий. В него могут обращаться компании за крупными займами от 50 до 300 млн рублей под 5% годовых на срок до 5 лет.



На текущий момент подписано 71 соглашение о сотрудничестве с субъектами Российской Федерации. За два года Фонд развития промышленности профинансировал в Московской области 12 проектов на сумму 3,475 млрд рублей. Объем частных инвестиций в реальный сектор экономики Московской области составит еще 3,770 млрд рублей. Реализация проектов позволит создать 1448 рабочих мест.



Алексей Комиссаров сообщил, что федеральный Фонд развития промышленности запустил региональную сеть фондов развития промышленности. В Подмосковье, согласно распоряжению Губернатора Московской области создан Государственный Фонд развития промышленности Московской области, цель которого - оказывать имущественную поддержку малым и средним предприятиям, работающим в регионе. С помощью регионального Фонда планируется осуществлять льготное финансирование на сумму 20-100 млн рублей под 5% годовых на срок до 5 лет.



Заместитель Председателя Правительства Московской области – министр инвестиций и инноваций Московской области Денис Буцаев рассказал, что объем регионального Фонда составляет 1 млрд рублей. При этом льготное заемное финансирование предприятий московской области может осуществляться по совместной программе: 30% займа финансируется из бюджета ФРП Московской области и 70% - из федерального Фонда развития промышленности.



«Это возвратные денежные средства, ставка настолько льготная, что в некоторых ситуациях она делегируется той инфляцией, которая существует сейчас у нас в стране, - сказал Денис Буцаев. - Спрос на деньги Фонда достаточно большой. Задачи регионального правительства, нашего ведомства - помочь подготовить заявки таким образом, чтобы они получили поддержку на федеральном уровне».