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Отраслевые новости: Энергетика

Глава РусГидро подвел итоги работы Группы "РусГидро" на Дальнем Востоке в 2016 году

Глава РусГидро подвел итоги работы Группы РусГидро на Дальнем Востоке в 2016 году

30 января 2017, 14:38
Рубрика: Энергетика
Метки: РУСГИДРО

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27 января 2017 года Председатель Правления – Генеральный директор ПАО «РусГидро» Николай Шульгинов выступил с докладом на выездном итоговом совещании под председательством Заместителя Председателя Правительства РФ – полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.

В своем докладе Николай Шульгинов подвел итоги работы Группы «РусГидро» на Дальнем Востоке в 2016 году и рассказал о планах на 2017 год. В прошедшем году был принят ряд важных государственных решений, направленных на дальнейшее развитие энергетики Дальневосточного региона. В частности, утвержден механизм рефинансирования задолженности предприятий Холдинга РАО ЭС Востока.

РусГидро продолжило реализацию проектов по строительству и обновлению тепловых мощностей. Так, завершено строительство 2-ой очереди Благовещенской ТЭЦ (120 МВт/188 Гкал/ч). Построено 469 км линий электропередач, трансформаторных подстанций общей мощностью 99 МВА, отремонтировано 3923 км электросетей и 72 км теплосетей. Также осуществлен ремонт/замена 23 турбоагрегатов, 30 котлоагрегатов, 21 генератора. Продолжилась реализация приоритетных проектов по строительству новых объектов тепловой генерации. На ТЭЦ в г. Советская Гавань (120 МВт/200 Гкал/ч) ведутся работы по закрытию теплового контура, работы по монтажу основного оборудования, на ТЭЦ Восточная (139,5 МВт/421 Гкал/ч) закрыт тепловой контур, ведутся работы по монтажу и пуско-наладке основного технологического оборудования, в рамках строительства Нижне-Бурейской ГЭС (320 МВт) перекрыта река Бурея, завершена отсыпка грунтовой плотины, завершен основной объем работ по монтажу 2 гидроагрегатов. В 2017 году РусГидро планирует ввод мощности первой очереди Якутской ГРЭС-2 (193,48 МВт/469,6 Гкал/ч).

Отдельное внимание Николай Шульгинов уделил развитию региональных энергосистем, мероприятиям, проводимым для повышения надежности энергоснабжения, а также необходимости разработки долгосрочной комплексной программы развития по Дальневосточному федеральному округу. Также глава ПАО «РусГидро» подчеркнул важность скорейшей разработки долгосрочных тарифных решений, направленных на повышение инвестиционной привлекательности энергетики Дальнего Востока.

Компания: ПАО "РусГидро"

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