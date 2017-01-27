Глава РусГидро подвел итоги работы Группы "РусГидро" на Дальнем Востоке в 2016 году

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
30 января 2017, 14:38
Рубрика: Энергетика
Метки: РУСГИДРО
27 января 2017 года Председатель Правления – Генеральный директор ПАО «РусГидро» Николай Шульгинов выступил с докладом на выездном итоговом совещании под председательством Заместителя Председателя Правительства РФ – полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.
В своем докладе Николай Шульгинов подвел итоги работы Группы «РусГидро» на Дальнем Востоке в 2016 году и рассказал о планах на 2017 год. В прошедшем году был принят ряд важных государственных решений, направленных на дальнейшее развитие энергетики Дальневосточного региона. В частности, утвержден механизм рефинансирования задолженности предприятий Холдинга РАО ЭС Востока.
РусГидро продолжило реализацию проектов по строительству и обновлению тепловых мощностей. Так, завершено строительство 2-ой очереди Благовещенской ТЭЦ (120 МВт/188 Гкал/ч). Построено 469 км линий электропередач, трансформаторных подстанций общей мощностью 99 МВА, отремонтировано 3923 км электросетей и 72 км теплосетей. Также осуществлен ремонт/замена 23 турбоагрегатов, 30 котлоагрегатов, 21 генератора. Продолжилась реализация приоритетных проектов по строительству новых объектов тепловой генерации. На ТЭЦ в г. Советская Гавань (120 МВт/200 Гкал/ч) ведутся работы по закрытию теплового контура, работы по монтажу основного оборудования, на ТЭЦ Восточная (139,5 МВт/421 Гкал/ч) закрыт тепловой контур, ведутся работы по монтажу и пуско-наладке основного технологического оборудования, в рамках строительства Нижне-Бурейской ГЭС (320 МВт) перекрыта река Бурея, завершена отсыпка грунтовой плотины, завершен основной объем работ по монтажу 2 гидроагрегатов. В 2017 году РусГидро планирует ввод мощности первой очереди Якутской ГРЭС-2 (193,48 МВт/469,6 Гкал/ч).
Отдельное внимание Николай Шульгинов уделил развитию региональных энергосистем, мероприятиям, проводимым для повышения надежности энергоснабжения, а также необходимости разработки долгосрочной комплексной программы развития по Дальневосточному федеральному округу. Также глава ПАО «РусГидро» подчеркнул важность скорейшей разработки долгосрочных тарифных решений, направленных на повышение инвестиционной привлекательности энергетики Дальнего Востока.