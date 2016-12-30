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Кабельрост серии ЛКР OSTEC

Кабельрост серии ЛКР OSTEC

30 января 2017, 10:48
Рубрика: Новости компаний
Метки: ОСТЕК, OSTEC

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остек, OSTEC

ОСТЕК объявляет о вводе новой системы тяжелых лотков и аксессуаров - Кабельросты серии ЛКР OSTEC.

Кабельрост – самонесущий лоток для увеличенных пролётов и повышенных нагрузок кабеля. Повышенная несущая способность кабельростов обеспечивает прокладку трассы на пролётах опор с шагом от 6 м до 9 м за счёт увеличенной толщины металла, специального профиля боковых лаг и дополнительных элементов жёсткости днища.

Кабельросты серии ЛКР OSTEC имеют 2 типа соединения перемычек: болтовое и сварное. Модели с болтовым соединением изготавливаются из предварительно оцинкованной стали по методу Сензимира. Борт болтового  кабелероста имеет высоту 200 мм.

Сварные кабельросты могут изготавливаться в черном металле, в порошковой окраске и в горячем цинке. Они обладают повышенной сейсмостойкостью и огнестойкостью до 90 минут. Борт сварного кабелероста имеет высоту 110, 160, 200 мм.

Стыкование лотков и аксессуаров производится путём установки соединителей,  повторяющих форму замка. Кабельрост снабжен крышками с запирающим элементом флажкового типа. При необходимости, на перемычки кабельроста устанавливается листовое перфорированное днище, которое крепится к пазу перемычек на винтовые канальные пластины.

В качестве опорных элементов кабельроста рекомендуется использовать монтажную систему OSTEC для высоких нагрузок (ВН).

Тариф на кабельрост вы можете найти здесь.

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: ОСТЕК

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