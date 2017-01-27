Крупные потребители задолжали МРСК Центра и Приволжья 10,5 млрд руб.

Объем просроченной дебиторской задолженности перед ПАО «МРСК Центра и Приволжья», накопленный потребителями услуг по передаче электроэнергии к началу 2017 года, составил 10 млрд. 545 млн. руб. В списках крупнейших должников - энергосбытовые компании: ГК «ТНС энерго», АО «Оборонэнергосбыт», ООО «Ивановоэнергосбыт» - и некоторые прямые потребители.



C самого начала года энергетики ужесточили работу с неплательщиками. Для этого появились новые законные основания: изменения в правила недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг от 21 декабря 2016 г. N 1419, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации, обязали гарантирующих поставщиков оплачивать услуги сетевиков авансом в размере 70% средств в том же месяце, в котором сетевая компания оказывает им услуги по передаче электрической энергии в интересах прочих потребителей. Также за сбытовыми компаниями четко закреплены сроки платежей: до 12-го числа месяца, следующего за расчетным периодом, в отношении услуги по передаче электрической энергии, оказанной в интересах населения, и до 17 числа месяца, следующего за расчетным периодом – в отношении услуги, оказанной в интересах исполнителей коммунальной услуги.



Жесткие меры, которые принимаются сетевой компанией в отношении должников, продиктованы, в частности, необходимостью проведения ремонтной и инвестиционной кампаний для повышения надежного энергоснабжения потребителей регионов деятельности компании. Их финансирование осуществляется именно за счет поступающей от потребителей оплаты услуг транспорта электроэнергии. Перебои в оплате способны снизить темпы развития сетевой инфраструктуры и, как следствие, помешать полноценной реализации экономического потенциала регионов и сказаться на социальном благополучии субъектов Российской Федерации.



При этом в компании подчеркивают, что проблему долгов за услуги по передаче электроэнергии неплательщикам выгоднее решать в рамках конструктивного диалога с энергетиками. Это позволит избежать судебных разбирательств, не говоря уже о более жестких мерах: прекращения или ограничения электроснабжения должника, уголовного преследования руководства компаний-неплательщиков. Сетевики заинтересованы не в приостановке производственной деятельности потребителя услуг или его банкротстве, а в получении платы за оказанные услуги.



Однако затягивать переговорный процесс тоже не следует: за задержки в перечислении денежных средств должников ожидают штрафы: согласно Федеральному Закону № 307-ФЗ, юридическим лицам за каждый день просрочки начисляется пени в размере 1/130 ставки рефинансирования Банка России от невыплаченной в срок суммы.