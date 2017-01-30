Кубаньэнерго: основы электробезопасного поведения для белореченских школьников

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
30 января 2017, 12:27
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО
Сотрудники филиала ПАО «Кубаньэнерго» Адыгейские электрические сети (входит в группу «Россети») провели урок по основам безопасного обращения с электрическим током для учащихся школы № 15 поселка Верхневеденеевский Белореченского района Краснодарского края. 75 школьников начального и среднего звена стали слушателями и активными участниками мероприятия.
Энергетики рассказали ребятам, какую роль в жизни человека играет электричество, объяснили, как уберечься от поражения электротоком, привели различные примеры неправильного обращения с ним. Детям продемонстрировали обучающие видеопрезентации, видеоролики и мультфильмы. Для закрепления материала школьники получили иллюстрированные предупреждающие плакаты, флаеры и магниты.
– Нынешнее поколение детей рано знакомится со всевозможными благами цивилизации, работающими с помощью электричества, поэтому работа, которую проводят энергетики, крайне важна. Кто лучше специалиста может рассказать, как безопасно пользоваться электроприборами и как правильно себя вести вблизи энергообъектов? – говорит директор школы Геннадий Домский.
Программа профилактики травматизма на энергетических объектах в Кубаньэнерго действует на протяжении ряда лет и дает ощутимые результаты. Особое внимание энергетики уделяют детской электробезопасности. В рамках заключенных с министерствами образования и науки Краснодарского края и Республики Адыгея соглашений о взаимодействии они регулярно проводят тематические уроки и распространяют полиграфическую продукцию – плакаты, календарики, памятки, закладки, магнитики в которых отражены основные правила обращения с электричеством.
Тематические занятия для детей и подростков будут продолжены в течение всего 2017 года.