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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

"Ленэнерго" обеспечило мощность особняку в Центральном районе Петербурга

Ленэнерго обеспечило мощность особняку в Центральном районе Петербурга

30 января 2017, 16:27
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЛЕНЭНЕРГО

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ПАО «Ленэнерго» (входит в группу «Россети») обеспечило 1,4 МВА мощности жилому дому на Гагаринской улице в Центральном районе Санкт-Петербурга. Источником питания стала подстанция № 119 «Кутузовская».

Для создания внешней схемы электроснабжения здания специалисты построили и оборудовали трансформаторную подстанцию с двумя сухими трансформаторами и проложили кабельную линию 6 кВ. При строительстве использовали современный кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена.

Жилой дом на Гагаринской улице – реконструированный особняк Кушелева-Безбородко. В здании оборудован крытый отапливаемый двухэтажный паркинг, оформлен двор-патио.

Компания: ПАО "Ленэнерго"
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