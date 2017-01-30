"Ленэнерго" обеспечило мощность особняку в Центральном районе Петербурга

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
30 января 2017, 16:27
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЛЕНЭНЕРГО
ПАО «Ленэнерго» (входит в группу «Россети») обеспечило 1,4 МВА мощности жилому дому на Гагаринской улице в Центральном районе Санкт-Петербурга. Источником питания стала подстанция № 119 «Кутузовская».
Для создания внешней схемы электроснабжения здания специалисты построили и оборудовали трансформаторную подстанцию с двумя сухими трансформаторами и проложили кабельную линию 6 кВ. При строительстве использовали современный кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена.
Жилой дом на Гагаринской улице – реконструированный особняк Кушелева-Безбородко. В здании оборудован крытый отапливаемый двухэтажный паркинг, оформлен двор-патио.