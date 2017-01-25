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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

МРСК Центра проводит специальную оценку условий труда работников

МРСК Центра проводит специальную оценку условий труда работников

30 января 2017, 16:53
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК ЦЕНТРА, ОХРАНА ТРУДА

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В соответствии с бизнес-планом ПАО «МРСК Центра» и согласно требованиям Федерального закона N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда" в 2016 году в 8 филиалах компании была проведена специальная оценка условий труда, включающая в себя комплекс мероприятий по идентификации вредных и опасных факторов производственной среды и оценке уровня их воздействия на работников. В общей сложности было исследовано порядка 7000 рабочих мест.

Подобная оценка условий труда проводится в МРСК Центра с периодичностью, установленной законодательством РФ. Как регламентируют нормативные документы, в каждом филиале были созданы комиссии по проведению специальной оценки условий труда из числа представителей работодателя и представителя первичной профсоюзной организации. В 2017 году исследования будут продолжены.

По словам начальника управления производственной безопасности Елены Калининой – «Результаты специальной оценки являются основой для оценки уровней профессиональных рисков, разработки и реализации мероприятий, направленных на улучшение условий труда работников, установления работникам гарантий и компенсаций».

Компания: ПАО "МРСК Центра"
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