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Пресс-релизы

На Омской ТЭЦ-3 ввели в эксплуатацию новый турбоагрегат, изготовленный "Силовыми машинами"

На Омской ТЭЦ-3 ввели в эксплуатацию новый турбоагрегат, изготовленный Силовыми машинами

30 января 2017, 11:52
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: СИЛОВЫЕ МАШИНЫ

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 25 января на Омской ТЭЦ-3 состоялся торжественный пуск  нового турбоагрегата мощностью 120 МВт. Символическую пусковую кнопку нажали губернатор Омской области Виктор Назаров и генеральный директор АО «ТГК-11» Владислав Полочанский.

В рамках проекта модернизации Омской ТЭЦ-3 «Силовые машины» изготовили и поставили омским энергетикам паровую турбину мощностью 120 МВт в комплекте с турбогенератором и вспомогательным оборудованием в пределах турбоустановки, а также осуществили шеф-монтаж и шеф-надзор за монтажными и пуско-наладочными работами и провели обучение эксплуатационного персонала станции.

Новая турбина была установлена на месте своей предшественницы мощностью 50 МВт, изготовленной в 1963 году на Ленинградском Металлическом заводе, ныне входящем в состав ГК «Силовые машины».

В результате обновления оборудования мощность десятого энергоблока Омской ТЭЦ-3 возросла с 50 МВт до 120 МВт.

В данном проекте также принимал участие, входящий в состав ГК «Силовые машины», Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик», который  изготовил и поставил на станцию три подогревателя высокого давления с  быстродействующим защитным устройством.

Компания: ПАО "Силовые машины"
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