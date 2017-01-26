На Омской ТЭЦ-3 ввели в эксплуатацию новый турбоагрегат, изготовленный "Силовыми машинами"

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
30 января 2017, 11:52
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: СИЛОВЫЕ МАШИНЫ
25 января на Омской ТЭЦ-3 состоялся торжественный пуск нового турбоагрегата мощностью 120 МВт. Символическую пусковую кнопку нажали губернатор Омской области Виктор Назаров и генеральный директор АО «ТГК-11» Владислав Полочанский.
В рамках проекта модернизации Омской ТЭЦ-3 «Силовые машины» изготовили и поставили омским энергетикам паровую турбину мощностью 120 МВт в комплекте с турбогенератором и вспомогательным оборудованием в пределах турбоустановки, а также осуществили шеф-монтаж и шеф-надзор за монтажными и пуско-наладочными работами и провели обучение эксплуатационного персонала станции.
Новая турбина была установлена на месте своей предшественницы мощностью 50 МВт, изготовленной в 1963 году на Ленинградском Металлическом заводе, ныне входящем в состав ГК «Силовые машины».
В результате обновления оборудования мощность десятого энергоблока Омской ТЭЦ-3 возросла с 50 МВт до 120 МВт.
В данном проекте также принимал участие, входящий в состав ГК «Силовые машины», Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик», который изготовил и поставил на станцию три подогревателя высокого давления с быстродействующим защитным устройством.