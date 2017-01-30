Наиболее дисциплинированные потребители – в Дигорском и Алагирском районах Северной Осетии

В течение 2016 года в филиал МРСК Северного Кавказа - «Севкавказэнерго» (входит в группу компаний «Россети») от гарантирующего поставщика электроэнергии было подано 49,8 тыс. заявок на введение режима ограниченного энергопотребления абонентов, которые не платили за потребленный ресурс более двух месяцев и накопили долги, в совокупности превышающие 1 млрд 84 тыс. рублей. Из них 14,1 тыс. заявок поступило на должников, проживающих в зоне обслуживания арендованных сетей – в городе Владикавказ с прилегающими поселками.



Процедура отключения осуществляется по заявкам сбытовой компании «Севкавказэнерго», перед которой граждане накопили долги за потребленные киловатт-часы в течение двух или более периодов, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 №442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии».



В минувшем году без электроэнергии остались более 5 тыс. жителей, задолжавших сбытовой компании около 114,8 млн рублей. Остальные – поспешили оплатить свои долги сразу после получения соответствующих уведомлений.



Среди принудительно обесточенных – 703 юридических лица и 4 314 – физических. По количеству злостных неплательщиков, отключенных по итогам года, лидирует город Владикавказ, где за долги без света остался 1 581 абонент.



Самые добросовестные граждане проживают в Дигорском районе. Из 2 382 должников отключено от питающей линии всего лишь 77 абонентов. В Алагирском районе из 2 571 неплательщика обесточено 102 объекта. Все остальные успели внести оплату в кассу сбытовой компании.



Энергетики предупреждают, что в соответствии с Постановлением Правительства № 354, домовладения вначале могут отключить с опоры или трансформаторного пункта на непродолжительное время. При этом электроснабжение будет восстановлено только после выплаты долга или заключения соглашения о реструктуризации задолженности. Помимо этого, сетевая организация вправе требовать от потребителей оплату расходов, связанных с введением ограничения электроснабжения и последующим его восстановлением.