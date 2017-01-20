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Пресс-релизы

Новые осветительные системы "Росэлектроники" устойчивы к радиации и коррозии

Новые осветительные системы Росэлектроники устойчивы к радиации и коррозии

30 января 2017, 15:48
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: РОСЭЛЕКТРОНИКА, СВЕТОДИОД

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Инженеры «Росэлектроники» разработали системы освещения, основанные на использовании лазерного излучения и удаленного люминофора. Они способны работать в агрессивных средах или под водой, устойчивы к коррозии, радиации, большинству повреждений и изменениям климата.

Системы, которые проектирует входящее в холдинг московское предприятие «Оптрон», построены на базе синих лазеров собственной разработки, изготовленных на основе III-N гетероструктур (нитриды металлов III группы: алюминий, галлий, индий). Осветительные устройства обладают высокими световыми отдачей (до 100 лм/Вт) и потоком (до 2000 лм).

По словам замгендиректора «Росэлектроники» по продажам и маркетингу Игоря Клочко, применение оптоволокна позволяет использовать эту разработку без угрозы возникновения пожара или взрыва. Благодаря диодным лазерам системы освещения высокоэффективны и сверхэкономичны.

Инженеры «Оптрона» разработали также волоконно-оптические модули для передачи данных по открытому каналу и лазерной подсветки.

Световые приборы могут использоваться для освещения снаружи и внутри помещений, в том числе на опасных объектах. Например, на химических предприятиях, атомных станциях и шахтах. Кроме того, спроектированы специальные конструкции для разметки дорог, мостов и тоннелей, а также для освещения судов и подводных лодок.

Диодные лазеры, разработанные «Оптроном», излучают в разных диапазонах длин волн: 630–690 нм (до 1 Вт CW), 805–865, 940–980, 1030–1064 нм (до 2 Вт CW).

Системы освещения на диодных лазерах будут представлены на выставке «Фотоника-2017», которая пройдет с 28 февраля по 3 марта в московском «Экспоцентре».

Компания: Ростех
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