ООО "Башкирэнерго" продолжает строительство подстанции 110 кВ "Кустаревская" в Уфе

ООО «БЭСК Инжиниринг» (дочерняя компания АО «БЭСК») в декабре 2016 года завершило второй этап строительства подстанции 110/10 кВ «Кустаревская» в Демском районе г. Уфа и в январе текущего года приступило к третьему завершающему этапу строительных работ. За первые недели нового года на подстанции установили пять шкафов релейной защиты и автоматики, в эти дни идет монтаж шкафа телемеханики.



К настоящему времени на ПС «Кустаревская» установлено силовое оборудование 110 кВ и 10 кВ, включая два трансформаторами по 25 МВА, комплектное распредустройство с элегазовой изоляцией (КРУЭ) 110 кВ, закрытое распредустройство (ЗРУ) 10 кВ, современные элегазовые выключатели 110 кВ и вакуумные выключатели 10 кВ.



Новая подстанция расположена возле одноименного озера, вблизи с автомобильной трассой и железной дорогой. В первую очередь, ПС «Кустаревская» предназначена для развития микрорайона «Яркий», где в 12 кварталах со всей социальной инфраструктурой будут проживать 25 тыс. человек. Ресурсы подстанции также позволят обеспечить надежное электроснабжение микрорайонов Дема-8 и Дема-9. В перспективе на подстанцию ляжет основная нагрузка и по микрорайонам Дема-10 и Дема-11, для строительства которых пока только разрабатывается проект. С учетом перспективных объемов сдачи жилья, энергетики заложили в проект подстанции возможность увеличения ее трансформаторной мощности с 50 МВА до 80 МВА (т.е. вместо двух силовых трансформаторов мощностью по 25 МВА предусмотрели возможность установки двух силовых трансформаторов по 40 МВА) по мере развития Демского района. По просьбе администрации Демского района г. Уфы запланировано убрать под землю питающие подстанцию участки ЛЭП, которые будут расположены в зоне многоэтажной застройки.



Благодаря новой подстанции электросетевики планируют разгрузить ПС 110/35/10 кВ «Дема» и ПС 35/10 кВ «Заливная», что заметно улучшит надежность электроснабжения на южных границах мегаполиса.



Работы по строительству ПС 110/10 кВ «Кустаревская» стартовали в декабре 2014 года и должны завершиться в течение 2017 года. Энергетикам предстоит смонтировать системы освещения, видеонаблюдения, охранной и пожарной сигнализации. Параллельно на подстанцию должна быть построена двухцепная отпайка от ВЛ 110 кВ «Уфа-Южная – Набережная».