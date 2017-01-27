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Отраслевые новости: Энергетика

ПАО "ТГК-1" за 2016 год увеличило выработку электроэнергии на 7,2%

ПАО ТГК-1 за 2016 год увеличило выработку электроэнергии на 7,2%

30 января 2017, 09:48
Рубрика: Энергетика
Метки: ТГК-1

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Объем производства электрической энергии ПАО «ТГК-1», включая ПАО «Мурманская ТЭЦ», за 2016 год увеличился по сравнению с прошлым годом на 7,2% и составил 27 672,4 млн кВтч.

За отчетный период выработка электроэнергии гидроэлектростанциями выросла на 4,3% до 12 863,1 млн кВтч за счет более высокой водности в филиале «Невский» по сравнению с 2015 годом.

Производство электроэнергии тепловыми электростанциями возросло на 9,9% до 14 809,3 млн кВтч, что обусловлено благоприятной конъюнктурой рынка при приоритетной загрузке высокоэффективных парогазовых установок. Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии уменьшился на 19,8% до 209 г/кВтч в среднем по компании.

По итогам 2016 года объем выработки новыми блоками, введенными в рамках договоров о предоставлении мощности, увеличился на 12,5% до 6 582,8 млн кВтч, что соответствует 23,8% от общей выработки ПАО «ТГК-1» и 44,5% от выработки ТЭЦ.

Коэффициент использования установленной электрической мощности в целом по Компании составил 45,7%, что на 4,2 п.п. выше показателя 2015 года.

По итогам 2016 года объем отпуска тепловой энергии ПАО «ТГК-1», включая ПАО «Мурманская ТЭЦ», составил 24 445 тыс. Гкал, что на 6,2% выше показателя 2015 года. Основными факторами, повлекшими за собой данное увеличение, стали более низкая температура наружного воздуха в 2016 году и подключение новых потребителей.

Компания: ПАО "ТГК–1"
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