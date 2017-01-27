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Отраслевые новости: Россия

Пивоварня горела в ночь на 28 января в Иркутске

Пивоварня горела в ночь на 28 января в Иркутске

30 января 2017, 12:03
Рубрика: Россия
Метки: КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ

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ЧП в пивоварне на бульваре Рябикова в Иркутске произошло в ночь на субботу, 28 января. В 11- этажном здании загорелась галерея подачи сырья. Прибывшим через несколько минут спасателям удалось отстоять здание.

- Огонь повредил транспортерную ленту в галерее подачи сырья и зерновую пыль на площади 50 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

Пострадавших удалось избежать. Сейчас на месте работают дознаватели. По-мнению специалистов пожар мог произойти из-за короткого замыкания проводки.

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