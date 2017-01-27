RusCable Insider Digest №20 от 30 января 2017 года RusCable Insider Digest №20 от 30 января 2017 года RusCable Insider Digest №20 от 30 января 2017 года RusCable Insider Digest №20 от 30 января 2017 года

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Чем запомнилась прошедшая неделя. Содержание выпуска №20 от 30 января 2017 года, главное.



РУБРИКА «Обязательно к прочтению»

План социально-экономического развития РФ в 2017 году утвержден

На совещании 17 января 2017 года Дмитрий Медведев утвердил перечень мероприятий, направленных на обеспечение стабильного социально-экономического развития Российской Федерации в 2017 году. В программе предусмотрены меры поддержки отдельных отраслей экономики, прежде всего машиностроения.



Алексей Текслер рассказал об основных параметрах Энергетической стратегии России до 2035 года

Алексей Текслер, первый заместитель Министра энергетики, в интервью федеральному каналу, отметил, что Россия планирует сохранить текущий уровень добычи нефти, возможно, с минимальным приростом, что «является непростой задачей, так как становятся все сложнее, и развитие в части нефтедобычи потребует больших усилий, новых стимулов и дальнейшего технологического развития».Что касается глубины переработки исходного сырья, то Минэнерго России рассчитывает выйти на уровень не менее 90%, сказал Алексей Текслер. Рост добычи газа, по словам первого заместителя Министра, составит 20-40%, производство СПГ увеличится до 6 раз. Также продолжится работа над импортозамещением в отраслях ТЭК.



РУБРИКА «Группа компаний «Россети»

ФСК ЕЭС создает энергокольцо в Ростовской области. Построена новая линия электропередачи 220 кВ

ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») построила линию электропередачи 220 кВ «Шахты – Донецкая». Новая ЛЭП расширит схему энергоснабжения севера Ростовской области и позволит создать энергокольцо 220 кВ «Шахты-500 – Донецкая – Погорелово – Б-10 – Шахты-500», что существенно повысит стабильность электроснабжения населенных пунктов и промышленных предприятий Каменского района Ростовской области.



РУБРИКА Кабельные заводы

Итоги деятельности ГК «Севкабель» за 2016 год и планы на 2017 год

В группе компаний «Севкабель» подвели итоги деятельности предприятия в 2016 году. За отчетный период были достигнуты планы по ключевым показателям, EBITDA (321 млн. руб.) и выручки (6 515 млн руб.), вырос объем переработки металлов, превысив 12 тыс. тонн. Группа компаний увеличила свою долю на рынке на 20% (по объему переработки).

В планах на 2017 год ГК «Севкабель» ставит перед собой амбициозные задачи по увеличению производственных мощностей, и вовлечению в производственный цикл предприятия новых площадок в регионах России, что обеспечит высокую загрузку и стабильный рост финансовых показателей предприятия.



РУБРИКА Новые разработки и решения в кабельном мире

Ученые создали самые тонкие электрические «провода», имеющие толщину в три атома

Ученые-физики из Стэнфордского университета и Национальной лаборатории линейных ускорителей SLAC разработали метод синтеза того, что можно считать самым тонким на свете электрическим проводником. Новый метод, позволяющий производить нанопроводники, толщиной всего в три атома, может в будущем использоваться при производстве токопроводящих тканей, в создании оптоэлектронных устройств и даже сверхпроводящих материалов, которые проводят электрический ток без потерь при комнатной температуре. «Сырьем» для производства нанопроводников являются так называемые алмазоиды (diamondoids), соединения состоящие из углерода и водорода, которые в изобилии встречаются в углеродосодержащих жидкостях, нефти, к примеру. Эти крошечные молекулы были выделены исследователями, и к каждой молекуле был присоединении атом железа при помощи определенной химической реакции.



РУБРИКА Зеленая энергетика

Запущена самая мощная в мире подстанция на литий-ионных батареях

Компания Southern California Edison (SCE) запустила крупнейшую в мире подстанцию на литий-ионных батареях. Промышленные аккумуляторы Tesla Powerpack 2 производят 80 МВт*ч энергии. Подстанция Mira Loma расположена в Онтарио, штат Калифорния, и способна в течение дня обеспечивать энергией более 2500 хозяйств или зарядить 1000 автомобилей Tesla. Но ее цель состоит не в этом. Она должна обеспечить сохранность электричества, выработанного на солнечных и ветряных станциях и помогать энергосетям справляться с пиковыми нагрузками.



В Забайкальском крае введена в эксплуатацию первая солнечно-дизельная электростанция

ПАО «Россети» совместно с группой компаний «Хевел» запустили первую автономную гибридную энергоустановку (АГЭУ) в селе Менза Забайкальского края, построенную для бесперебойного энергоснабжения трех труднодоступных населенных пунктов. АГЭУ состоит из солнечных модулей общей мощностью 120 кВт, двух дизельных генераторов по 200 кВт каждый и накопителя энергии ёмкостью 300 кВт*ч.

РУБРИКА Импортозамещение

Импортозамещение нефтегазового оборудования для Арктики оценено в 35 млрд рублей

Минпромторг разработал подпрограмму поддержки нефтегазового и горнопромышленного машиностроения по освоению Арктики на 35 млрд руб., предполагающую снижение зависимости от импортного оборудования. Если подпрограмму одобрит правительство, бюджетное финансирование может составить 24 млрд руб. Эксперты полагают, что поддержка отрасли назрела давно, однако вопрос в ее эффективности.



РУБРИКА Правительственные новости

Минэнерго меняет правила ремонтов электросетей

Минэнерго предлагает избавить ПАО «Россети» от жестких нормативов по ремонту электросетевого оборудования. Сейчас ремонт или замена должны проводиться по истечению планового срока службы, министерство же намерено ввести систему оценки реального состояния оборудования, чтобы ремонтировать его при достижении критических коэффициентов. В перспективе эту схему могут распространить и на генерацию. Теоретически новая схема должна дать возможность электросетям более рационально расходовать средства инвестпрограммы, но в отрасли не уверены, что новый подход удастся эффективно реализовать на практике.



РУБРИКА Аналитика

Промышленность зашевелилась

В 2016 году промпроизводство в РФ выросло на 1,1% после снижения на 3,4% в 2015-м, оценили вчера в Росстате. После того как в декабре 2016 года ведомство пересмотрело данные за 2015 и 2016 годы, годовая динамика выпуска сильно улучшилась, а аналитикам и Минэкономики пришлось повысить свои годовые прогнозы — теперь оценка динамики выпуска лишь на 0,1 процентного пункта (п. п.) превышает последний прогноз ведомства.



РУБРИКА Актуальные новости

В рамках Cabex-2017 пройдет первый ВСЕРОССИЙСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС

21-22 марта 2017 года в рамках выставки CABEX-2017 впервые пройдет ВСЕРОССИЙСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС, организатором которого выступают Ассоциация «Электрокабель» и ВНИИКП при участии ITE. Комплекс вопросов, заявленных в рамках программы конгресса, заинтересует как производителей, поставщиков кабелей, проводов, аксессуаров, электромонтажных изделий, оборудования для монтажа и прокладки кабеля, материалов и оборудования для производства кабеля, так и эксплуатирующих организаций - предприятий электроэнергетики, связи и телекоммуникаций, горнодобывающей отрасли, нефтегазового комплекса, электротехнического машиностроения, а также строительно-монтажных организаций.

Ж/д подход к мосту в Крым со стороны полуострова начнут строить в этом году

«Стройгазмонтаж» согласился строить железнодорожные подходы к мосту в Крым со стороны полуострова, строительство начнется в этом году, сообщил глава Минтранса РФ Максим Соколов.



РУБРИКА «Аналитический обзор» (при участии Маркетингового Агентства «Нужные Люди»)

Сокращение экпортных издержек сокращается

Начиная с 2013 года продажи КПП российских производителей на зарубежные рынки сокращаются: по итогам 2016 года спад составил 32,6% в денежном выражении.



Эксклюзивный партнер выпуска №20 от 30 января 2017 года ГК «Севкабель» – один из крупнейших производителей кабельно-проводниковой продукции в России. Основная производственная площадка находится в Санкт-Петербурге. Под управлением ГК «Севкабель» находятся ООО «Севгеокабель», НИИ «Севкабель», а также завод «Молдавкабель» в Приднестровье. Номенклатура продукции (около около 25 000 маркоразмеров): кабели и провода энергетического назначения (силовые с изоляцией из бумаги, СПЭ, резины, ПВХ, полимерных пожаробезопасных композиций (LS, HF)); кабели и провода силовые для внутренней прокладки; контрольные кабели; провода СИП для ЛЭП; судовые, геофизические, радиочастотные (для нужд Министерства обороны РФ).





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