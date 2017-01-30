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Отраслевые новости: Россия

СМИ: Роскосмос осенью планирует объявить тендер на строительство Восточного

СМИ: Роскосмос осенью планирует объявить тендер на строительство Восточного

30 января 2017, 14:55
Рубрика: Россия
Метки: РОСКОСМОС

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"Роскосмос" планирует осенью 2017 года провести открытый конкурс среди строительных компаний на получение подряда по строительству второй очереди космодрома Восточный, пишет в понедельник газета "Известия".

До сих пор строительством космодромов в России занимался Спецстрой, который в конце прошлого года был упразднен. Кроме того, по данным издания, "Роскосмос" планирует провести конкурс на строительство стартового комплекса для ракет-носителей "Ангара" и других инфраструктурных объектов, передает РИА Новости.

Как рассказали "Известиям" в "Роскосмосе", работа над проектной документацией на строительные объекты второй очереди космодрома находится в завершающей стадии. В мае она будет направлена на госэкспертизу.

"Участие в конкурсе смогут принять любые российские строительные компании. Это могут быть в том числе и какие-то бывшие структуры Спецстроя, если они успеют выделиться в отдельное предприятие в результате реформы ведомства", — сказал изданию представитель "Роскосмоса".

Космодром Восточный строится близ города Циолковский (ранее поселок Углегорск) в Амурской области с 2012 года. Он станет первым национальным космодромом гражданского назначения и позволит обеспечить независимый доступ России в космическое пространство. Первый исторический пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с Восточного с тремя спутниками был успешно произведен 28 апреля 2016 года.

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