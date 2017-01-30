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Отраслевые новости: Россия

СМИ: завод "Роснано", построенный за 15 млрд рублей, признан банкротом

СМИ: завод Роснано, построенный за 15 млрд рублей, признан банкротом

30 января 2017, 12:16
Рубрика: Россия
Метки: РОСНАНО, ЛИОТЕХ

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Четыре года назад в Новосибирске о заводе «Лиотех» не говорил только ленивый. Запуск производства литий-ионных аккумуляторов, которые нужны для автобусов на электродвигателях, превратился в грандизное шоу. Цеха блестят, полы как на танцполе, кругом стерильная чистота - в общем, образцовое производство...

На открытие пожаловал сам глава «Роснано» Антолий Чубайс. Тогда он не скрывал своих эмоций:

- Это масштабный прорывной проект, переводящий всю индустрию на новый технологический уровень, - заявлял тогда руководитель госкорпорации. А его помощники добовляли: это будет крупнейшее в мире предприятие подобного рода.

Вложения составили почти 15 млрд. руб. Партнеров выбрали из Китая – компанию Thunder Sky. Но на деле вышел пшик. Половина мощностей работала - другая простаивала. А вчера Арбитражный суд запустил процедуру банкротства.

Общий объем долгов предприятия - более 8,6 млн. руб. Среди кредиторов, горящих желанием вернуть назад свои деньги, министерство экономического развития Новосибирской области. Суд постановил взыскать в его пользу 498,8 млн руб., выделенных в качестве господдержки.

К слову, по поводу строительства «Лиотеха» Счетная палата высказывала претензии к «Роснано» еще во время проверок 2012 года. Уже тогда были обнаружены нарушения, которые, по мнению аудиторов, могли быть связаны с «коррупционными мотивами».

В «Роснано» говорят, что они не виноваты в провале - мол, подвели партнеры из Китая.

- Завод создавался «Роснано» совместно с китайской компанией Thunder Sky в условиях гарантированного спроса — Пекин подтвердил намерение выкупать 85% продукции завода. Свои обязательства партнер не выполнил, в дальнейшем проект реализовывался без его участия, - оправдываются в госкорпорации. - Мы рассчитываем, что во время процедуры наблюдения (она вводится на предприятии в связи с банкротством — Ред.) завершится разработка новых, более востребованных рынком решений. Это позволит предприятию выйти из кризиса.

ЗВОНОК НА ПРЕДПРИЯТИЕ

Информацию от сотрудников завода получить не так-то просто. Во всех источниках только один телефон, по которому девушка-секретарь отправляет в головной офис - в «Роснано». Но одновременно с этим в соцсети есть открытая группа предприятия. В сообщениях за декабрь администратор группы Татьяна Зубарева всех сомневающихся уверяет – завод работает, все в порядке. Дозвонились до нее по сотовому, ответ тот же – звоните в «Роснано». Между тем в той же группе литий-ионные аккумуляторы просит продать простой люд, хотя бы поштучно! И ведь продают! Кто-то даже видео запостил с подписью «спасибо», на нем багажник «жигулей» забит новыми батареями, к которым прикручены усилители звука.

Источник: Комсомольская правда.

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