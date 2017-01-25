Специалисты "Вологдаэнерго" провели профориентационную лекцию для учащихся девятых классов

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
30 января 2017, 11:45
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ВОЛОГДАЭНЕРГО
Сотрудники филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго» (дочерняя компания «Россети») на базе Тотемского РЭС провели профориентационную лекцию для учащихся девятых классов МБОУ «Советская СОШ» Тотемского района Вологодской области.
«Цель занятия сформировать осознанное представление о профессии энергетик. Ознакомить подростков с теоретическими представлениями и понятиями, связанными с миром этой профессии, расширить уже имеющиеся знания. Следующий важный аспект таких занятий – это процесс формирования у ребят способности к реализации себя в будущей профессии в современных социально-экономических условиях. Кроме того, важно оказать помощь подростку в раскрытии потенциальных способностей к самостоятельной деятельности», - рассказал инженер службы учета электроэнергии филиала «Вологдаэнерго» Сергей Попов.
В образовательном занятии приняли участие порядка 20 человек. Помимо разъясняющей беседы, Сергей Попов рассказал правила оказания первой медицинской помощи пострадавшему от действия электрического тока и на специальном тренажере «Гоша» девятиклассники отработали полученные знания.
Добавим, что в течение всего года, независимо от каникулярных периодов, сотрудники «Вологдаэнерго» проводят разъясняющие беседы с детьми, как среднего и старшего школьного возраста, так и младшего. В ближайшее время уроки по электробезопасности пройдут в Вологодском и Великоустюгском районах.