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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Специалисты "Вологдаэнерго" провели профориентационную лекцию для учащихся девятых классов

Специалисты Вологдаэнерго провели профориентационную лекцию для учащихся девятых классов

30 января 2017, 11:45
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ВОЛОГДАЭНЕРГО

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Сотрудники филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго» (дочерняя компания «Россети») на базе Тотемского РЭС провели профориентационную лекцию для учащихся девятых классов МБОУ «Советская СОШ» Тотемского района Вологодской области.

«Цель занятия сформировать осознанное представление о профессии энергетик. Ознакомить подростков с теоретическими представлениями и понятиями, связанными с миром этой профессии, расширить уже имеющиеся знания. Следующий важный аспект таких занятий – это процесс формирования у ребят способности к реализации себя в будущей профессии в современных социально-экономических условиях. Кроме того, важно оказать помощь подростку в раскрытии потенциальных способностей к самостоятельной деятельности», - рассказал инженер службы учета электроэнергии филиала «Вологдаэнерго» Сергей Попов.

В образовательном занятии приняли участие порядка 20 человек. Помимо разъясняющей беседы, Сергей Попов рассказал правила оказания первой медицинской помощи пострадавшему от действия электрического тока и на специальном тренажере «Гоша»  девятиклассники отработали полученные знания.

Добавим, что в течение всего года, независимо от каникулярных периодов, сотрудники «Вологдаэнерго» проводят разъясняющие беседы с детьми, как среднего и старшего школьного возраста, так и младшего. В ближайшее время уроки по электробезопасности пройдут в Вологодском и Великоустюгском районах.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" - "Вологдаэнерго"
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