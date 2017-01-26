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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Специалисты Челябинских городских сетей филиала ОАО "МРСК Урала" завершили работы по реконструкции подстанции (ПС) 110/10/6 кВ "Южная"

Специалисты Челябинских городских сетей филиала ОАО МРСК Урала завершили работы по реконструкции подстанции (ПС) 110/10/6 кВ Южная

30 января 2017, 11:37
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЧЕЛЯБЭНЕРГО, ПОДСТАНЦИЯ

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ПС «Южная»  является одним из ключевых центров питания  Советского, Центрального и Ленинского районов Челябинска. Энергообъект снабжает электроэнергией многочисленные инфраструктурные и  социальные объекты, а также жилой сектор с населением  более 35 тысяч человек.

Чтобы повысить качество  и надежность электроснабжения трех административных районов, энергетики  внесли изменения в схему  открытого распределительного устройства (ОРУ)110 кВ. В ходе реконструкции ОРУ специалисты «Челябэнерго» смонтировали элегазовые выключатели классом напряжения 110 кВ.  Установленное оборудование обладает высоким коммутационным ресурсом и не требуют существенных затрат на обслуживание. Кроме того, газ, которым наполнены выключатели, оказывает минимальное  воздействие на окружающую среду - он нетоксичен, негорюч и в силу своих физических особенностей не контактирует с поверхностными и  грунтовыми водами. Весь объем работ по реконструкции энергообъекта выполнен специалистами компании без привлечения подрядных организаций в рамках инвестиционной программы ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго».

Напомним,  ПС «Южная» - одна из старейших понизительных подстанций Челябинска. Энергобъект введен в эксплуатацию в 1943 году для обеспечения бесперебойного электроснабжения завода им. Колющенко, производившего реактивные системы «БМ-13» («Катюша»). В мае 2015 года энергетики «МРСК Урала» установили на «Южной» мемориальную доску  - в память о трудовом подвиге коллег в годы Великой Отечественной войны.

Компания: Филиал ОАО "МРСК Урала" - "Челябэнерго"
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