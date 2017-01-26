Специалисты Челябинских городских сетей филиала ОАО "МРСК Урала" завершили работы по реконструкции подстанции (ПС) 110/10/6 кВ "Южная"

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
30 января 2017, 11:37
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЧЕЛЯБЭНЕРГО, ПОДСТАНЦИЯ
ПС «Южная» является одним из ключевых центров питания Советского, Центрального и Ленинского районов Челябинска. Энергообъект снабжает электроэнергией многочисленные инфраструктурные и социальные объекты, а также жилой сектор с населением более 35 тысяч человек.
Чтобы повысить качество и надежность электроснабжения трех административных районов, энергетики внесли изменения в схему открытого распределительного устройства (ОРУ)110 кВ. В ходе реконструкции ОРУ специалисты «Челябэнерго» смонтировали элегазовые выключатели классом напряжения 110 кВ. Установленное оборудование обладает высоким коммутационным ресурсом и не требуют существенных затрат на обслуживание. Кроме того, газ, которым наполнены выключатели, оказывает минимальное воздействие на окружающую среду - он нетоксичен, негорюч и в силу своих физических особенностей не контактирует с поверхностными и грунтовыми водами. Весь объем работ по реконструкции энергообъекта выполнен специалистами компании без привлечения подрядных организаций в рамках инвестиционной программы ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго».
Напомним, ПС «Южная» - одна из старейших понизительных подстанций Челябинска. Энергобъект введен в эксплуатацию в 1943 году для обеспечения бесперебойного электроснабжения завода им. Колющенко, производившего реактивные системы «БМ-13» («Катюша»). В мае 2015 года энергетики «МРСК Урала» установили на «Южной» мемориальную доску - в память о трудовом подвиге коллег в годы Великой Отечественной войны.