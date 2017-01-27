Участники Межправкомиссии, проходящей в Душанбе, обсудили проекты создания совместных предприятий по ряду отраслей

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
30 января 2017, 17:09
Рубрика: Россия
Метки: МИНПРОМТОРГ
В Душанбе в пятницу, 27 января, под председательством первого вице-премьера России Игоря Шувалова и премьер-министра Республики Таджикистан Кохан Расулзоды состоялось четырнадцатое заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между двумя странами. Минпромторг России представлял первый замминистра промышленности и торговли Глеб Никитин.
В ходе переговоров было отмечено, что стороны являются традиционными партнёрами в различных сферах промышленного комплекса, поэтому уже сегодня реализуется ряд перспективных проектов сотрудничества. В рамках визита российской делегации Глеб Никитин провел встречу с Министром промышленности и новых технологий Таджикистана Шавкатом Бобозодой.
По итогам проведенных встреч, был подписан протокол, в котором российская сторона отметила интерес в продолжении работы в сфере транспортного и специального машиностроения, в частности в поставках троллейбусов, автомобильной, зерноуборочной, кормоуборочной и карьерной техники в Таджикистан.
Кроме того, стороны отметили заинтересованность в вопросе создания совместных предприятий по переработке хлопка-волокна, а также в развитии взаимодействия в области авиации, химической промышленности. Помимо этого, участники комиссии обсудили реализацию проекта по развитию угольных предприятий, направленных на увеличение объемов добычи угля, необходимого для экономики и обеспечения энергетической безопасности Таджикистана.
В узком формате заседания также обсуждались вопросы развития сотрудничества в области энергетики, транспорта, в банковской сфере и других отраслях.
"По всем вопросам мы смогли достичь определенных договоренностей. Благодарю за проявленную гибкость, мы смогли продвинуться вперед", - подчеркнул по итогам переговоров Игорь Шувалов.