В 2016 году филиал "Владимирэнерго" расширил и расчистил 1385 га трасс воздушных линий электропередачи

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
30 января 2017, 16:45
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ВЛАДИМИРЭНЕРГО
Энергетики филиала «Владимирэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» планомерно реализуют технические мероприятия, направленные на повышение уровня безаварийной работы объектов распределительного электросетевого комплекса Владимирской области.
Большинство воздушных линий электропередачи (ВЛ), обслуживаемых «Владимирэнерго», проходит по лесам. Ветви деревьев при неблагоприятных погодных условиях (сильном ветре, снегопаде, ледяном дожде) могут упасть на провода и стать причиной нарушения электроснабжения. Поэтому энергетики уделяют особое внимание расширению просек ЛЭП до утверждённых природоохранным законодательством нормативов и расчистке трасс ВЛ от древесной и кустарниковой поросли.
В 2016 году было расчищено и расширено 1385 га трасс ВЛ напряжением от 6 до 110 киловольт. Эта работа проводилась несколькими способами: ручным с помощью бензопил и кусторезов, и с использованием новой современной спецтехники. Например, специальные тракторы-мульчеры удаляют и перемалывают в щепу деревья до 25 см в диаметре, что избавляет от затрат по вывозу не имеющей товарной ценности древесины и снижает риск возгорания остатков под ЛЭП.