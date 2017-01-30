В Сочи энергетики взыскали с расхитителей электроэнергии 11 миллионов рублей

Специалисты Сочинского филиала ПАО «Кубаньэнерго» (входит в группу «Россети») в течение 2016 года взыскали с недобросовестных потребителей более 11 миллионов рублей ущерба от несанкционированного подключения к электросетям.



Энергетики не снижают активности в борьбе с хищениями электроэнергии, ведется серьезная профилактическая работа. Всего в 2016 году в результате проверок и рейдов выявлено около 600 фактов незаконного потребления. Объем неучтенной электроэнергии превысил 119 млн кВт*ч.



Среди недобросовестных потребителей встречаются не только владельцы частных домов, жилых гаражей и личных подсобных участков, но и предприятия, организации, мини-гостиницы, чаще всего оформленные как «ИЖС», многоквартирные жилые дома.



Напомним, что незаконным является как бездоговорное, так и безучетное потребление электроэнергии. К бездоговорному относится самовольное подключение к электросетям или потребление электроэнергии в отсутствие заключенного договора с гарантирующим поставщиком (энергосбытовой компанией), к безучетному – вмешательство в работу прибора учета или схему учёта электрической энергии.



Незаконное потребление – это фактически воровство электроэнергии у добросовестных абонентов. Дело не только в том, что сетевая компания теряет средства, которые планирует направить на мероприятия для повышения надежности электроснабжения региона. Забирая часть мощности, самовольные подключения бесконтрольно увеличивают нагрузку на сеть. Это снижает надежность и качество электроснабжения – вплоть до аварийной ситуации. Кроме того, самовольное подключение к электрическим сетям может стать причиной несчастного случая с правонарушителями или даже их гибели.



В соответствии с действующим законодательством сетевая организация обязана незамедлительно отключить объект, самовольно подключенный к электрической сети.



Энергетики также предостерегают жителей от противоправных действий лиц, которые предлагают услуги по вмешательству в работу многотарифных счетчиков с целью хищения электроэнергии. Причем мошенники уверяют, что выявить такой «заряженный счетчик» невозможно. Это обман! Потребительские приборы учета объединены в единую систему, информация от каждого из них передается на главный сервер сетевой организации. Факт вмешательства в его работу выявляется дистанционно, и владелец перепрограммированного счетчика несет за это ответственность.



Хищение электроэнергии преследуется по закону: правонарушителям приходится оплачивать причиненный ими ущерб сетевой компании по максимальной пропускной способности незаконно присоединенного оборудования, а также нести административную, а иногда и уголовную ответственность.