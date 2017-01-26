В деле охраны труда важнее победы сохраненные жизни

Филиал АО «Тюменьэнерго» Когалымские электрические сети по итогам 2016 года признан победителем корпоративного смотра-конкурса по охране труда и работе с персоналом.



Смотр-конкурс по охране труда традиционно проводится в «Тюменьэнерго» в течение календарного года для оценки этого направления деятельности в филиалах. Повысить уровень и результативность профилактических мер, заинтересованность руководителей, профильных специалистов и в целом персонала в соблюдении и развитии современных методов охраны и улучшении условий труда – такова основная задача конкурса.



По данным Министерства труда и социальной защиты РФ, основными причинами травматизма на производстве в России на протяжении последних лет являются невыполнение руководителями и специалистами обязанностей по охране труда и несоблюдение работниками требований трудовой и производственной дисциплины.



В «Тюменьэнерго» производственной безопасности, улучшению условий труда работников, сохранению здоровья и работоспособности персонала уделяется повышенное внимание. «В филиалах проведена большая работа по предупреждению производственного травматизма, повышению персональной ответственности руководителей и специалистов за обеспечение производственной безопасности и сохранение здоровья работников, – рассказывает заместитель главного инженера – начальник службы производственной безопасности и производственного контроля АО «Тюменьэнерго» Сергей Пауесов. – Все филиалы «Тюменьэнерго» с поставленной задачей справились: случаи производственного травматизма и профессиональных заболеваний в 2016 году в компании отсутствуют». Кстати, на реализацию мероприятий по охране и улучшению условий труда, а также на обеспечение производственной безопасности в 2016 году в компании было направлено 201,9 млн рублей, а в среднем на одного сотрудника – около 27 тысяч рублей.



Состояние охраны труда центральная комиссия оценивала в соответствии с утверждённой методикой по 27-ми показателям, среди которых состояние условий труда на рабочих местах и обеспеченность работников современными сертифицированными средствами индивидуальной и коллективной защиты, соблюдение требований нормативных документов при производстве работ и своевременное прохождение медицинских осмотров персонала, отсутствие технологических нарушений по вине работников и многие другие.



В результате, звание победителя впервые за время проведения конкурса присвоено коллективу филиала «Когалымские электрические сети». Второе и третье места соответственно заняли филиалы «Энергокомплекс» и «Сургутские электрические сети».



«Победить среди своих – это престижно и очень сложно, – комментирует директор филиала АО «Тюменьэнерго» Когалымские электрические сети Виталий Мазуров. – Каждый филиал выполняет похожие мероприятия, и тот факт, что в 2016 году наши показатели оказались выше, есть результат постепенной, пошагово выстроенной работы. В деле охраны труда важна не столько победа, сколько системный грамотный подход, ведь здесь на кону человеческая жизнь и нужно учесть всё, чтобы её сохранить. Приятно осознавать, что Когалымские электрические сети – филиал с высоким уровнем производственной культуры и ответственным подходом к обеспечению безопасности труда. Это наша общая заслуга в работе, направленной на достижение нулевого уровня травматизма. Присвоенное первое место в конкурсе ещё раз подтверждает, что мы движемся в правильном направлении».