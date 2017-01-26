В филиале АО "ДРСК" "Электрические сети ЕАО" количество отключений электроэнергии снизилось на 11%

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
30 января 2017, 17:01
Рубрика: Энергетика
Метки: ДРСК
В филиале АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» «ЭС ЕАО» (входит в состав ПАО «РАО ЭС Востока») подведены итоги работы по снижению аварийности в сетях в 2016 году. В целом количество незапланированных отключений в сетях в указанный период снизилось на 11% относительно 2015 года. На 19% сократились объемы недоотпуска электроэнергии в сеть. Всего за 12 месяцев 2016 года зафиксировано 519 отключений энергетического оборудования. Для сравнения, в 2015 году было зафиксировано 583 отключения.
Специалистами филиала непрерывно ведется работа по улучшению оперативного реагирования на аварийные ситуации, своевременно производится ремонт оборудования, повышается квалификация оперативно-ремонтного персонала. В результате данных мероприятий в 2016 году произошло снижение аварийности по таким показателям, как среднее время простоя потребителя без электроэнергии (на 3%) и время устранения повреждения (на 20%). Кроме того, энергетиками ДРСК круглосуточно осуществляется мониторинг работы электросетевых объектов, автоматизированные комплексы энергообъектов обслуживаются в штатном режиме, поддерживаются в исправном состоянии.
Филиал АО «ДРСК» «ЭС ЕАО» располагает всем необходимым объемом сил и средств на случай проведения в зоне своей ответственности аварийно-восстановительных работ.
«Для снижения количества отключений электроэнергии, повышения надежности и качества электроснабжения потребителей, мы ежегодно выполняем целый комплекс организационных и технических мероприятий. Многое зависит от уровня подготовки оперативного персонала, поэтому вопросам повышения его квалификации, регулярной отработки необходимых умений и навыков в филиале АО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО», уделяется самое серьезное внимание. Показатели, которых нам удалось достичь в минувшем году, свидетельствуют о правильности выбранных приоритетов», - отметил заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам филиала – Антон Демьянов.