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Отраслевые новости: Энергетика

В главный корпус Сахалинской ГРЭС-2 поступило тепло

В главный корпус Сахалинской ГРЭС-2 поступило тепло

30 января 2017, 12:10
Рубрика: Энергетика
Метки: РАО ЭС ВОСТОКА

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 В главный корпус строящейся Сахалинской ГРЭС-2 (заказчик-застройщик объекта - АО «Сахалинская ГРЭС-2», дочернее общество ПАО «РусГидро») подано тепло. Это стало возможным с вводом в эксплуатацию временной водогрейной котельной отечественного производства.

Закрытие теплового контура и подача тепла в главный корпус Сахалинской ГРЭС-2 являлись приоритетными задачами в текущий зимний сезон. Работа в комфортных температурных условиях повысит производительность труда и позволит монтировать основное оборудование независимо от погодных условий.

Временная котельная необходима для обеспечения в главном корпусе температурного режима, требуемого для монтажа технологического оборудования. Временная котельная включает в себя два котлов общей тепловой мощностью 5,16 Гкал/ч, также была смонтирована система отопления главного корпуса и проведен магистральный трубопровод от главного корпуса до непосредственно самой котельной. В процессе эксплуатации станции теплоснабжение будет осуществляться от турбоагрегатов, а во время их остановки – от пусковой котельной, окончание монтажа которой запланировано на апрель 2017 года.

В настоящее время в главном корпусе строящейся электростанции полным ходом идет монтаж основного энергетического оборудования: двух паровых котлов производительностью 230 тонн пара в час каждый и двух 60-мегаваттных турбоагрегатов. После монтажа оборудования следует проведение пуско-наладочных работ, которые запланированы на 2 полугодие 2017 года. Помимо монтажа оборудования в главном корпусе, на объекте возводятся градирни, объекты топливоподачи, насосная станция жидкого топлива, пусковая котельная и периметральное ограждение.

Компания: ПАО "РАО ЭС Востока"
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