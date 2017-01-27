Пензенская ТЭЦ-1 работает стабильно, восстановительно-ремонтные работы продолжаются

Специалисты Группы «Т Плюс» во взаимодействии с силами МЧС продолжают восстановительно-ремонтные работы на Пензенской ТЭЦ-1, где 26 января произошло обрушение части кровли котлотурбинного цеха.



Станция работает по диспетчерскому графику; задействованы турбины 4, 7 и 8 общей мощностью 225 МВт, а также котлы 4, 8, 10, 11. Этого оборудования достаточно для обеспечения нормативной электрической и тепловой нагрузки.



Пространство под местом обрушения кровли отделено от остальной части котлотурбинного цеха вертикальными шторками. Положительные температуры на станции помогают поддерживать 20 тепловых пушек. Несмотря на низкие температуры наружного воздуха (ночью – до минус 25 градусов), угрозы для основного генерирующего оборудования станции нет.



Группа «Т Плюс» привлекла к работам ремонтные бригады из Мордовии, а также из своих филиалов в Чебоксарах, Самаре, Саратове. Все работники обеспечены необходимой техникой, специальной одеждой, горячим питанием и местами для отдыха. На разборке повреждённой кровли сейчас задействовано порядка 120 человек, из них 20 специалистов МЧС, которые работают в две смены по десять человек.



Для разбора упавшей части кровли используется 300-тонный кран. Это уже позволило выполнить самую трудную и опасную часть работ – удалены напряженные участки конструкций. Ожидается, что основные работы по разбору будут завершены в течение понедельника.



После демонтажа поврежденных конструкций будет смонтирована временная легкая кровля. Ее конструкции 26 января доставлены из Самары и уже подготовлены для установки на Пензенской ТЭЦ-1.



Магистральные сети в Пензе работают в стандартном режиме. К 13 часам 27 января специалисты компании «Теплосеть Плюс Пенза» завершили ликвидацию последней из четырех крупных аварий, произошедших на сетях 26-27 января. К 19 часам 27 января тепло подавалось ко всем центральным тепловым пунктам города. Параметры работы теплосетей «Т Плюс» выдерживаются строго по заданному режиму – 96 градусов. Благодаря грамотным и оперативным действиям специалистов большинства управляющих компаний, уже в пятницу тепло пришло в квартиры практически всех горожан.



Ни на одном социально-значимом объекте в Пензе теплоснабжение не нарушено. В части жилого фонда оказались разморожены внутридомовые коммуникации. В оставшихся без тепла малоэтажных домах барачного типа ведется замена замёрзших трубопроводов. Кроме того, на 14 часов воскресенья аварийные бригады «Т Плюс» участвовали в устранении повреждения на теплосетях МКП «Теплоснабжение» на ул. Нестерова.



Группа «Т Плюс» приносит извинения своим потребителям, которых затронула аварий на станции и тепловых сетях 26 января 2017 года.