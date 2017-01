Россия примет участие в программе культурного обмена мирового чемпионата WorldSkills Abu Dhabi 2017

Во время недели подготовки (Competition Preparation Week) к мировому чемпионату WorldSkills Abu Dhabi 2017 организаторы принимающей стороны анонсировали программу «Одна школа-одна страна» (One School One Country) по обмену культурным опытом между сборными стран-участниц и школами Объединенных Арабских Эмиратов.



В рамках программы «Одна школа-одна страна» за каждой из стран-участниц закреплена школа Объединенных Арабских Эмиратов, учащихся которой предварительно знакомят со страной и ее представителями, которые будут участвовать в обмене культурным опытом. 12 октября, за два дня до начала соревнований мирового чемпионата WorldSkills Abu Dhabi 2017, сборные стран-участниц в полном составе посетят предназначенные им школы, чтобы с помощью культурно-развлекательных мероприятий и обмена подарками представить свою страну.



«Дети из этих школ приезжают на чемпионат и болеют команду дружественной им страны, с которой они познакомились по программе обмена культурными опытом One School One Country. Таким образом, они оказываются вовлечены в чемпионат со стороны другого государства с иной культурной составляющей, – рассказала о программе директор по международной деятельности Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия») Алина Досканова. – За Россией закрепили школу прикладных технологий для мальчиков под патронажем наследного принца Абу-Даби Мухаммада ибн Зайд аль-Нахайяна. Уникальность этой школы в том, что ее инфраструктура соответствует университетской. Процесс обучения в данной школе направлен на компетенции передового технологического развития, в ней проходят обучение талантливые ребята. Обмен такими практиками позволит развить программу JuniorSkills в России».



«Одна школа-одна страна» (One School One Country) – это программа обмена культурным опытом между студентами страны, принимающей мировой чемпионат, и странами-участницами движения WorldSkills International. Несколько школ Абу-Даби приглашают страну-участницу движения для уникального культурного обмена, чтобы позволить студентам и участниками соревнований узнать больше о культуре, ценностях и традициях другой страны. Учащиеся школ также получат шанс узнать больше о рабочих специальностях, представленных на WorldSkills Abu Dhabi 2017.