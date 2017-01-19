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Отраслевые новости: Энергетика

Сотрудники АО "МСУ-90" выполнили ряд важных операций на строительной площадке Ленинградской АЭС

Сотрудники АО МСУ-90 выполнили ряд важных операций на строительной площадке Ленинградской АЭС

30 января 2017, 11:01
Рубрика: Энергетика
Метки: ТИТАН-2

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В здании турбины первого энергоблока специалисты компании заканчивают монтаж технологических трубопроводов, которые соединяют основное и вспомогательное оборудование систем машинного зала.

Эти трубопроводы относятся ко второму контуру циркуляции воды. В настоящее время смонтировано 2300 тонн трубопроводов. До конца марта планируется завершить монтаж оставшихся 100 тонн.

Кроме этого в здании турбины закончена послемонтажная промывка системы основного конденсата. Специалисты третьего участка АО «МСУ-90» заполнили конденсаторную группу турбины химобессоленной водой в объеме около 700 метров кубических. Затем на электронасосах установили промывочные сетки для сбора механических частиц.

После подготовки оборудования к работе была проведена промывка всех трактов системы основного конденсата. Результаты проб воды из промываемых трубопроводов показали, что послемонтажная очистка выполнена качественно.

Параллельно с работами на конденсатном тракте осуществляется промывка отдельных участков питательного тракта. После завершения всех промывочных операций будут проведены гидравлические испытания системы основного конденсата и системы питательной воды.

Компания: Холдинг "ТИТАН-2"
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