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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

В 2016 году МОЭСК заменила на СИП более 940 км неизолированных проводов

В 2016 году МОЭСК заменила на СИП более 940 км неизолированных проводов

30 января 2017, 15:34
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МОЭСК, ЛЭП, СИП

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 Для повышения качественных показателей электроснабжения потребителей Новой Москвы и Московской области ПАО «МОЭСК» (входит в ГК «Россети») в 2016 году был реализован комплекс мероприятий на участках распределительных сетей напряжением 0,4-10 кВ.

В частности, в минувшем году на территории Подмосковья на воздушных линиях 0,4-6-10 кВ осуществлен монтаж 873 км современного самонесущего изолированного провода (СИП), более надежного и долговечного по сравнению с традиционными проводами. На территории Новой Москвы произведена замена неизолированных проводов на провод марки СИП на ВЛ 0,4-6-10 кВ в объеме 73 км.

«Реализация программы по замене традиционного провода на провод марки СИП помогает решить проблему энергосбережения и повышения  энергетической эффективности путем снижения технических потерь электроэнергии, способствует значительному снижению количества аварийных отключений из-за падения деревьев и веток на провода, их обрыва, а также уменьшает объем эксплуатационных затрат. Тем самым повышается надежность, качество и экономичность  электроснабжения потребителей», - прокомментировал Андрей Миридонов, заместитель технического директора по распределительным сетям - директор департамента распределительных сетей ПАО «МОЭСК».

Компания: ПАО "МОЭСК"
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