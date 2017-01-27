АО "ДГК" частично ограничило подачу теплоснабжения крупнейшим предприятиям-должникам в Приморье

Филиал «Приморская генерация» АО «Дальневосточная генерирующая компания» частично ограничил теплоснабжение ряда крупных предприятий-должников в Приморье, общий размер задолженности которых составляет 92,5 млн рублей: ФГУП «Дальневосточное», ОАО «Радиоприбор», в дальнейшем возможно введение режима ограничения для объектов ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой». Ограничение теплоснабжения предприятий никак не затронет жителей края и работу социально значимых объектов.



«Дебиторская задолженность юридических лиц перед филиалом «Приморская генерация» на сегодняшний день достигла 435 млн рублей. Такая колоссальная сумма долга создает трудности для энергокомпании при прохождении отопительного сезона и реализации ремонтной программы. Со своей стороны, мы вынуждены прибегать ко всем законным мерам воздействия, чтобы взыскать средства, за произведенную и отпущенную потребителям тепловую энергию», - отметил заместитель директора филиала «Приморская генерация» АО «ДГК» Валерий Червонный.



Так на ряде объектов ФГУП «Дальневосточное» с 27 декабря было введено ограничение подачи тепла на 50%, с 18 января - полное ограничение на двух объектах. Долг потребителя начал формироваться еще в 2016 году и на текущий момент составляет порядка 68 млн рублей. С предприятием несколько раз заключались соглашения о реструктуризации, но ФГУП «Дальневосточное» неоднократно нарушало графики оплат. В конце 2016 года абонент предоставил энергокомпании гарантию по погашению задолженности за теплоснабжение, которую планировал осуществить с помощью получения кредита, однако представитель банка-кредитора сообщил, что согласование сделки задерживается на неопределенный срок.



Еще одним проблемным должником является ОАО «Радиоприбор», чей долг составляет более 21 млн рублей и продолжает увеличиваться с каждым днем. В октябре 2015 года судом в отношении предприятия вынесено определение о введении внешнего управления. Учитывая социальную значимость и необходимость сохранения производственной инфраструктуры, в ноябре 2016 года филиалом «Приморская генерация» было принято решение не о полном отключении объектов ОАО «Радиоприбор», а о переводе их на теплоснабжение по ограниченной схеме.



Дебиторская задолженность ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой» при Спецстрое России составляет почти 3,5 млн рублей, долг сформировался в последние два месяца 2016 года. Энергетики все еще надеются на разрешение сложившейся ситуации и действуют пока только в судебном порядке. Однако в случае неисполнения должником решений судов, энергокомпания не исключает возможность отключения услуг теплоснабжения на строящихся объектах.