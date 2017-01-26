Более 24 тысяч обращений поступило в Центры обслуживания потребителей филиала "Удмуртэнерго" в 2016 году

За 2016 год в Центры обслуживания потребителей и Информационные центры районов электрических сетей филиала «Удмуртэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» поступило 24452 обращения. Это почти на три тысячи больше, чем в прошлом году. Заявители интересовались процедурой технологического присоединения к электрическим сетям, перераспределением мощности, оформлением документов, установкой и заменой приборов учета, а также качества поставляемой электроэнергии.



Абсолютное большинство составили обращения физических лиц – 20 237. У представителей юридических лиц вопросы к электросетевой компании возникали 4 215 раз.



В основном жители республики обращаются в Удмуртэнерго по вопросам присоединения впервые вводимых энергопринимающих устройств. Далее, по частоте обращений, идут вопросы по договорам и техническим условиям на технологическое присоединение.

По-прежнему высоким остается число потребителей, которые лично приходили в Центры обслуживания потребителей и районы электрических сетей - 80%. В 12,8% случаев заявители воспользовались услугами колл-центра; 2,1% обратились письменно, 4,6% воспользовались услугами интернет-приемной.



- Уже не первый год набирает обороты интернет-приемная. Статистика показывает, что третий год подряд количество заявителей, воспользовавшихся этим способом коммуникации с нами, растет. В минувшем году через интернет-приемную к нам обратилось 1126 человек, - анализирует ситуацию начальник управления технологического присоединения Иван Лушников.



Напомним, что на официальном сайте ПАО «МРСК Центра и Приволжья» работает интернет-приемная. С её помощью потребители могут дистанционно подать заявку на технологическое присоединение к сетям компании электроустановок мощностью до 150 кВт с возможностью отслеживания хода ее выполнения в режиме on-line. Кроме этого, через данный раздел можно задать вопрос специалисту, подать обращение (запрос справочной информации и консультаций) или жалобу, сообщить о безучетном потреблении или фактах хищения электроэнергии, проверить статус рассмотрения обращения, получить информацию о возможности перераспределения мощности, об отключениях электроэнергии, а также получить сведения о проверке, замене и монтаже приборов учета электроэнергии.



Для получения консультаций и ответов на возникающие вопросы потребители также могут обратиться на «горячую линию» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по телефону 8-800-100-33-00 (звонок бесплатный).