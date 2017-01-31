Энергетики "Т Плюс" разъясняют нюансы начислений платежей за отопление и горячую воду в зимние месяцы

В начале февраля жителям Прикамья поступит первая в 2017 году квитанция за услуги отопления и горячего водоснабжения. Энергетики Пермских филиалов «Т Плюс» и «ЭнергосбыТ Плюс» напоминают потребителям-физлицам о необходимости своевременной оплаты теплоресурсов и обращают внимание на сезонные факторы, влияющие на размер начислений за услуги теплоснабжения.



Специалисты «ЭнергосбыТ Плюс» фиксируют, что именно в первые месяцы года у клиентов возникают наибольшие вопросы по начислениям. Например, для пользователей коммунальных услуг важен порядок формирования ежемесячного платежа за тепло. Это значение зависит от двух величин: утвержденного Региональной службы по тарифа Пермского края «теплового» тарифа (цена за единицу) и объема теплопотребления – количества гигакалорий, которое дом потребил в конкретном месяце. Важно помнить, что тариф меняется 1 июля и действует в течение года, а объем потребления варьируется от летних месяцев к зимним: чем ниже температура наружного воздуха, тем больше объем теплопотребления. «Пик» приходится на декабрь, январь и февраль.



При начислениях платежей за тепло учитывается объем теплоэнергии, поступивший в дом: либо фактическое потребление, зафиксированное общедомовым прибором учета либо, при его отсутствии, рассчитанный по нормативам, устанавливаемым органами местного самоуправления. Формирование «платежки» для конкретного клиента осуществляется по площади квартиры. Необходимая температура теплоносителя, поступающего с теплоисточника в дом, задается согласно графику, составляемого на основании показаний температуры наружного воздуха.



Текущий отопительный сезон проходит в условиях настоящей русской зимы, с сильным похолоданием и резкими перепадами температуры, констатирует заместитель директора Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» по техническим вопросам Анатолий Лаврентьев: «Среднесуточная температура наружного воздуха в декабре 2016 года составила минус 15 градусов Цельсия. В декабре 2015 года этот показатель был вдвое ниже: минус 7 градусов. Соответственно, морозы декабря повлияли на график отпуска теплоносителя, и для поддержания нормативной температуры в квартирах прикамцев потребовалось увеличить объем поставляемой в дома теплоэнергии». Следовательно, январская «платежка» за тепло будет отличаться по величине от квитанций, выставленных в ноябре и декабре прошлого года.



По вопросам, связанным с начислением платежей, жители могут обращаться по телефонам, указанным в квитанциях, а также в свои расчетно-кассовые центры. Также консультации можно получить в клиентском отделе Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс»: Пермь, ул. Полины Осипенко, 41а, тел. (342) 243-67-20.