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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

ФСК ЕЭС улучшила схему подстанции 220 кВ в Улан-Удэ

ФСК ЕЭС улучшила схему подстанции 220 кВ в Улан-Удэ

31 января 2017, 17:47
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МЭС СИБИРИ, ПОДСТАНЦИЯ

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ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») реконструировала подстанцию 220 кВ «Северная» в Улан-Удэ. Новая схема открытого распределительного устройства (ОРУ) 220 кВ позволит при коротких замыканиях отключать питающие линии электропередачи без вывода из работы силовых автотрансформаторов и ограничения электроснабжения потребителей.

Изменение схемы ОРУ 220 кВ с установкой современных устройств релейной защиты и противоаварийной автоматики повысит надежность электроснабжения потребителей Улан-Удэ и крупных промышленных предприятий, в числе которых Улан-Удэнский авиационный завод, выпускающий вертолеты Ми-8, приборостроительное производственное объединение, создающее авиационную электронику, завод металлических конструкций и единственный за Уралом локомотивовагоноремонтный завод.

Подстанция «Северная» построена в 2001 году для повышения надежности электроснабжения Улан-Удэ, единственным центром питания 220 кВ которого с 1960-х годов была самая мощная в республике подстанция «Районная». В 2009 году мощность «Северной» была увеличена вдвое – до 250 МВА. В 2014 году модернизировано открытое распределительное устройство 110 кВ.

Подстанции «Северная» и «Районная» совместно обеспечивают электроэнергией столицу Бурятии, а также участвуют в выдаче мощности Улан-Удэнской ТЭЦ.

Компания: ПАО "ФСК ЕЭС"
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