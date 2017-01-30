ФСК ЕЭС улучшила схему подстанции 220 кВ в Улан-Удэ

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
31 января 2017, 17:47
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МЭС СИБИРИ, ПОДСТАНЦИЯ
ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») реконструировала подстанцию 220 кВ «Северная» в Улан-Удэ. Новая схема открытого распределительного устройства (ОРУ) 220 кВ позволит при коротких замыканиях отключать питающие линии электропередачи без вывода из работы силовых автотрансформаторов и ограничения электроснабжения потребителей.
Изменение схемы ОРУ 220 кВ с установкой современных устройств релейной защиты и противоаварийной автоматики повысит надежность электроснабжения потребителей Улан-Удэ и крупных промышленных предприятий, в числе которых Улан-Удэнский авиационный завод, выпускающий вертолеты Ми-8, приборостроительное производственное объединение, создающее авиационную электронику, завод металлических конструкций и единственный за Уралом локомотивовагоноремонтный завод.
Подстанция «Северная» построена в 2001 году для повышения надежности электроснабжения Улан-Удэ, единственным центром питания 220 кВ которого с 1960-х годов была самая мощная в республике подстанция «Районная». В 2009 году мощность «Северной» была увеличена вдвое – до 250 МВА. В 2014 году модернизировано открытое распределительное устройство 110 кВ.
Подстанции «Северная» и «Районная» совместно обеспечивают электроэнергией столицу Бурятии, а также участвуют в выдаче мощности Улан-Удэнской ТЭЦ.