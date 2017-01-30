 
Подписаться на новости
Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Глава Низинского сельского поселения поблагодарила "Ленэнерго" за работу

Глава Низинского сельского поселения поблагодарила Ленэнерго за работу

31 января 2017, 16:57
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЛЕНЭНЕРГО

Обсудить на форуме

210 просмотров

Глава Местной администрации МО «Низинское сельское поселение» Е.В. Клухина направила в адрес и.о. генерального директора ПАО «Ленэнерго» Романа Бердников и директора филиала «Пригородные электрические сети» Ильи Мещерякова письмо, в котором поблагодарила специалистов электросетевой компании за оперативную работу по ликвидации технологических нарушений.

В письме говорится: «Местная администрация муниципального образования «Низинское сельское поселение»» муниципального образования «Ломоносовский муниципальный район» Ленинградской области выражает благодарность работникам филиала ПАО «Ленэнерго» «Пригородные электрические сети» за быстрое реагирование по устранению аварийных ситуаций на подведомственных электрических сетях на протяжении 2016 года, возникающих на территории муниципального образования».

Компания: ПАО "Ленэнерго"
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!