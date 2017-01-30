Глава Низинского сельского поселения поблагодарила "Ленэнерго" за работу

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
31 января 2017, 16:57
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЛЕНЭНЕРГО
Глава Местной администрации МО «Низинское сельское поселение» Е.В. Клухина направила в адрес и.о. генерального директора ПАО «Ленэнерго» Романа Бердников и директора филиала «Пригородные электрические сети» Ильи Мещерякова письмо, в котором поблагодарила специалистов электросетевой компании за оперативную работу по ликвидации технологических нарушений.
В письме говорится: «Местная администрация муниципального образования «Низинское сельское поселение»» муниципального образования «Ломоносовский муниципальный район» Ленинградской области выражает благодарность работникам филиала ПАО «Ленэнерго» «Пригородные электрические сети» за быстрое реагирование по устранению аварийных ситуаций на подведомственных электрических сетях на протяжении 2016 года, возникающих на территории муниципального образования».