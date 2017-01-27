Глава "Россетей" провел встречу с представителями малого и среднего бизнеса в рамках заседания "Клуба лидеров"

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
31 января 2017, 14:50
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: РОССЕТИ
Генеральный директор компании «Россети» Олег Бударгин принял участие в заседании «Клуба лидеров по продвижению инициатив бизнеса», которое состоялось в Москве.
Глава «Россетей» рассказал членам клуба – владельцам предприятий малого и среднего бизнеса из более чем 40 регионов страны – о взаимодействии электросетевых компаний с этой категорией предпринимателей.
В ходе встречи было отмечено, что в 2016 году «Россети», по предварительным данным, увеличили объем закупок у предприятий малого и среднего бизнеса до 170 млрд рублей.
В текущий момент работа по облегчению доступа малых и средних предприятий к закупкам группы «Россети», а также повышение информационной открытости сетевых компаний продолжается.
«Россети» выполняют системную работу по повышению доступности электросетевой инфраструктуры, в том числе для малого и среднего бизнеса. Здесь также удалось добиться значительного прогресса, о чем, среди прочего, свидетельствует улучшение позиций России в рейтинге Всемирного Банка Doing Business.
«Россети» заинтересованы в активном привлечении малого и среднего бизнеса к проектам группы компаний, в т.ч., направленным на разработку и внедрение инновационных решений в производственную деятельность, подчеркнул О. Бударгин.
В заключение генеральный директор «Россетей» ответил на вопросы участников «Клуба лидеров».