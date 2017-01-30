Глеб Никитин: Комиссия по апелляциям при Росстандарте – революционный для российской стандартизации формат разрешения конфликтных ситуаций

В Москве состоялось первое заседание Комиссии по апелляциям при Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), которое провел первый заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Глеб Никитин.



В его работе приняли участие представители предпринимательского сообщества, в том числе РСПП, ОПОРЫ РОССИИ, ТПП РФ, а также эксперты предприятий и отраслевых объединений, представители органов федеральной власти.



На рассмотрение Комиссии были вынесены поступившие в 2016 году жалобы по обращениям заявителей на принятые решения об утверждении национальных стандартов. Рассматривались также вопросы, связанные с текущей деятельностью по стандартизации, в том числе, оптимизации деятельности в рамках продолжающегося реформирования технических комитетов. Очередное заседание Комиссии запланировано на конец марта текущего года.



«Комиссия по апелляциям при Росстандарте направлена на снятие разногласий в рамках ведения работ по национальной стандартизации. Замечу, что это революционный для российской стандартизации формат разрешения конфликтных ситуаций, неизбежно возникающих в любом рабочем процессе», – сказал первый замминистра.



Глеб Никитин отметил, что сегодня национальная стандартизация находится на этапе реформирования. «Наша задача – обеспечить ее прозрачность и понятность для всех заинтересованных представителей, на всех этапах деятельности. Нормативная техническая документация в виде национальных стандартов, справочников по наилучшим доступным технологиям должна быть одобренной - и принятой к работе - всеми участвующими в процессе ее разработки представителями государства и рынка», – подчеркнул первый замминистра.



Он обратил внимание членов комиссии на то, что ее целью является «формирование векторов развития и нового качества стандартизации наряду с упорядочиванием деятельности в этой сфере». «Будет правильно, если в ближайшее время работа комиссии сменит вектор с рассмотрения неправомерных действий в работах по стандартизации на взаимодействие технических комитетов и их мотивирование к выработке современных подходов с учетом задач, стоящих перед нашей страной в условиях современных вызовов», – сказал Глеб Никитин.



«Организация эффективного взаимодействия технических комитетов, в том числе повышение их интеграции и взаимного погружения в смежную проблематику, поможет в поиске новых перспективных подходов в повышении качества вырабатываемых решений по стандартизации», – заключил первый замминистра.



Справочно:



Комиссия по апелляциям сформирована при Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии приказом ведомства от 1 августа 2016 г. № 1067 в рамках реализации положений Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». В том числе утверждены порядок и сроки рассмотрения жалоб в комиссии по апелляциям, а также Положение о комиссии по апелляциям при Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии.



Деятельность Комиссии направлена на рассмотрение жалоб по обращениям заявителей на решения федерального органа исполнительной власти в сфере стандартизации и его должностных лиц: о создании технического комитета по стандартизации, об отклонении заявки на создание технического комитета по стандартизации, об отклонении заявки на участие в техническом комитете по стандартизации, об отклонении проекта национального стандарта, об отклонении проекта предварительного национального стандарта, на действия (бездействие) указанного федерального органа исполнительной власти и его должностных лиц.